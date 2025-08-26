На Иссык-Куле проходит конференция по детской неврологии и реабилитации

На Иссык-Куле проходит научно-практическая конференция "Современные подходы к диагностике, патогенетической терапии и реабилитации при нервно-мышечных дегенеративных заболеваниях у детей". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. По ее данным, мероприятие направлено на обмен опытом и обсуждение последних достижений в области детской неврологии, медицинской генетики и реабилитации.

Особое внимание уделяется вопросам ранней диагностики нервно-мышечных заболеваний, что позволяет своевременно начать терапию и улучшить прогноз для пациентов. Рассматриваются также возможности применения патогенетической терапии, современные подходы к ведению пациентов и организации комплексной медицинской и социальной реабилитации детей.

В конференции принимают участие ведущие специалисты Кыргызстана, а также эксперты из зарубежных медицинских центров. Формат мероприятия обеспечивает обмен лучшими практиками, интеграцию международных стандартов в национальную систему здравоохранения и формирование междисциплинарного подхода к помощи детям с редкими и сложными заболеваниями.

Главная цель конференции - повышение качества медицинской помощи детям с нервно-мышечными дегенеративными заболеваниями, внедрение инновационных методов диагностики и терапии, а также развитие системы комплексной реабилитации. Мероприятия такого уровня способствуют подготовке специалистов, расширению их знаний и внедрению современных клинических практик в здравоохранение Кыргызской Республики.