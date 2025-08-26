В Кыргызстане охват дошкольным образованием рекордно вырос

За последний год охват дошкольным образованием рекордно вырос – с 28,3 % до 44,3 %. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщила заместитель министра просвещения КР Надира Джусупбекова.

По ее словам, сегодня в детские сады ходят более 257 тысяч детей, а ещё 100 тысяч прошли подготовку по программе "Наристе". Для работы с ними в систему пришло больше воспитателей – сейчас их почти 12 тысяч, что на полторы тысячи больше, чем год назад.

"Детские сады меняются: введён новый Государственный образовательный стандарт "Дошкольное образование и уход за детьми", новая программа "Развитие детей от 1 до 6 лет", модернизированы спальни и открыты почти тысяча новых групп, в результате чего появилось более 25 тысяч дополнительных мест. Создана единая онлайн-платформа, где можно найти все детские сады страны и подать заявку на ваучер. Ваучерная система, запущенная с ноября 2024 года, даёт семьям финансовую поддержку – от 2 000 до 4 560 сомов в месяц, в зависимости от ситуации",- отметила замминистра.