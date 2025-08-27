Россотрудничество запускает российскую инженерную школу в Кыргызстане, и еще в 10 странах мира. Об этом сообщает Россотрудничество в Кыргызстане на своей страничке в соцсети.

25 августа 2025 года Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ) запускают международный образовательный проект под названием "Российская инженерная школа", который стартует в 11 странах.

С 25 августа по 25 декабря, 14 преподавателей, подготовленных в России, и 28 тьюторов будут вести курс робототехники для студентов и школьников всех возрастов.

В курс войдут три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки, профориентационные мероприятия. Преподаватели отобраны из числа молодых кандидатов наук и даже студентов выпускного года магистратуры ведущих инженерных вузов. Оператором проекта является МГРИ, а подготовка преподавателей прошла на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах.

Проект будет реализован в Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Танзании и Эфиопии. Посещать занятия будут около 3 900 студентов и школьников. В дальнейшем планируется масштабировать проект на максимальное число стран и дисциплин.

Мы считаем, что это тот актуальный проект, который будет интересен именно зарубежной аудитории. В России в настоящее время активно обсуждается и реализуется множество инициатив, направленных на создание технологического суверенитета. Мы накопили значительный опыт и практики внутри страны и хотим, чтобы иностранная молодежь также имела возможность ознакомиться с этими проектами, что, в свою очередь, будет стимулировать их интерес к сотрудничеству с Россией. Этот инструмент может быть эффективным в продвижении русского языка, - рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.