Акция "Ночь кино" проходит в Доме кино в Бишкеке

- Светлана Лаптева
В Бишкеке и Оше проходит всероссийская акция "Ночь кино". Жителям городов демонстрируют яркие новинки российского кинематографа:

  1. Военная драма "Группа крови", 2025 г., режиссер Максим Бриус (12+)
  2. Фэнтези-фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", 2024 г., режиссер Игорь Волошин (6+)
  3. Мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина", 2024 г., режиссер Феликс Умаров (12+).

Желающих посетить кинопоказы в Бишкеке просили зарегистрироваться по ссылке: http://bit.ly/4lGEhdg.

Все места были очень быстро зарезервированы

В Бишкеке зрители посмотрят выставку "Тарковские. Отец и сын", которая посвящена творчеству и жизни выдающихся деятелей искусства - поэта Арсения Тарковского и его сына, кинорежиссера Андрея Тарковского.

Акция "Ночь кино" приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этом году она пройдет в юбилейный десятый раз. Акция организована Министерством культуры России, "Фондом кино", "Роскино". В Кыргызстане акция организована Посольством России в Кыргызстане, представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике, Домом кино имени Чингиза Айтматова при информационной поддержке АНО "Евразия".


URL: https://www.vb.kg/449831
Теги:
кино, Бишкек
