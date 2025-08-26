Акция "Ночь кино" проходит в Доме кино в Бишкеке

В Бишкеке и Оше проходит всероссийская акция "Ночь кино". Жителям городов демонстрируют яркие новинки российского кинематографа:
Желающих посетить кинопоказы в Бишкеке просили зарегистрироваться по ссылке: http://bit.ly/4lGEhdg.
Все места были очень быстро зарезервированы
В Бишкеке зрители посмотрят выставку "Тарковские. Отец и сын", которая посвящена творчеству и жизни выдающихся деятелей искусства - поэта Арсения Тарковского и его сына, кинорежиссера Андрея Тарковского.
Акция "Ночь кино" приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этом году она пройдет в юбилейный десятый раз. Акция организована Министерством культуры России, "Фондом кино", "Роскино". В Кыргызстане акция организована Посольством России в Кыргызстане, представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике, Домом кино имени Чингиза Айтматова при информационной поддержке АНО "Евразия".