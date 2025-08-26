В Чолпон-Ате завершился турнир по теннису

В городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) завершился юношеский турнир по большому теннису J60 CHOLPON-ATA, проходивший на кортах отеля "AKUN". В соревнованиях приняли участие теннисисты из Кыргызстана, Казахстана, России и Кореи.

Результаты турнира:

Юноши (одиночный разряд): победителем стал Никита Николенко (Казахстан), второе место занял Илья Мосолкин (Россия). Кыргызстанец Давид Могилевский дошёл до четвертьфинала.

Юноши (парный разряд): золото завоевали россияне Рафаэль Асадулин и Илья Мосолкин, серебро - у казахстанского дуэта Никита Николенко / Олжас Ессеналы. Давид Могилевский в паре с россиянином Вадимом Лященко также дошёл до четвертьфинала.

Девушки (одиночный разряд): чемпионкой стала Татьяна Головина (Россия), серебро - у Полины Орловой (Россия). Кыргызстанка Сафина Хабибрахманова остановилась в четвертьфинале.

Девушки (парный разряд): победу праздновала пара Сафина Хабибрахманова (Кыргызстан) / Алиса Коджебаш (Россия). Второе место заняли Айя Мырзакулова (Казахстан) / Виктория Седова (Россия).

Турнир стал важным событием для молодых теннисистов региона и дал возможность спортсменам проявить себя на международном уровне.