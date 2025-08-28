Погода
В Кок-Таше открылось предприятие по переработке тонкой шерсти

С поддержкой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в селе Кок-Кашат Беш-Ташского айыльного аймака Таласского района открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В настоящее время предприятие закупает шерсть у местных жителей, перерабатывает до 200 кг в день и производит войлок для кыргызских юрт, активно продолжая свою деятельность. Этот проект создаёт новые рабочие места для местного населения и способствует развитию производственной цепочки в сельском хозяйстве.

Переработка тонкой шерсти позволяет увеличить производство традиционных кыргызских изделий – войлока и предметов юрты, обеспечивает внутренний рынок и создаёт возможности для продажи сельскохозяйственной продукции с добавочной стоимостью.


