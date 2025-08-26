В Ошской области задержан старший оперуполномоченный СБНОН

ГКНБ совместно с СВР МВД выявил факт вымогательства денежных средств со стороны старшего оперуполномоченного СБНОН УВД Ошской области, майора милиции М.З.У. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, общая сумма вымогательства составила 40 000 сомов.

20 августа 2025 года М.З.У., ссылаясь на обнаруженные в крови гражданина У.Т. следы наркотических веществ, потребовал от него вышеуказанную сумму за изменение заключения наркологической экспертизы и положительное решение вопроса по делу.

При получении 30 000 сомов майор был задержан с поличным и водворен в СИЗО ГКНБ КР в соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР.