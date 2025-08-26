Акыйкат Абаев возглавил сборную Бангладеша по боксу

Бывший наставник национальной сборной Кыргызстана по боксу Акыйкат Абаев продолжит карьеру в Бангладеше. По данным Prosports.kz со ссылкой на Азиатскую конфедерацию бокса, специалист уже прибыл в Дакку и провёл первую тренировку с новой командой.

Абаев возглавил сборную Кыргызстана в феврале 2023 года и недавно объявил о своём уходе. Под его руководством подготовку проходили такие известные спортсмены, как участник Олимпиады-2016 в Рио Эркин Адылбек уулу и четвертьфиналист чемпионата мира Санджай Седакматов.

Назначение Абаева стало продолжением тенденции, когда кыргызстанские тренеры востребованы за рубежом: ранее сборные Египта по борьбе возглавили Руслан Маджинов (вольная борьба) и Азат Эркимбаев (греко-римская борьба).