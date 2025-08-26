Погода
$ 87.16 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Ташиев поздравил первых курсантов Академии ГКНБ

164  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке при участии председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги курсантов Академии ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ГКНБ поздравил курсантов с началом учебного процесса, подчеркнув важность верности присяге, патриотизма и высокой профессиональной подготовки молодых офицеров.

Ташиев отметил, что до января 2024 года в Кыргызстане не существовало специализированного учебного заведения для подготовки специалистов спецслужб. Академия ГКНБ КР была создана при поддержке президента Садыра Жапарова, и нынешние курсанты стали первыми, кто получил шанс обучаться в этом учебном заведении.

Он пожелал курсантам оправдать надежды родителей, руководства ГКНБ и страны, подчеркнув, что завтрашняя безопасность и целостность государства будет зависеть от них и будущих выпускников Академии. Курсантам также пожелали патриотизма, стойкости духа и успехов в нелёгкой профессии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449840
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, курсант, присяга, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  