Ташиев поздравил первых курсантов Академии ГКНБ

Сегодня в Бишкеке при участии председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги курсантов Академии ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ГКНБ поздравил курсантов с началом учебного процесса, подчеркнув важность верности присяге, патриотизма и высокой профессиональной подготовки молодых офицеров.

Ташиев отметил, что до января 2024 года в Кыргызстане не существовало специализированного учебного заведения для подготовки специалистов спецслужб. Академия ГКНБ КР была создана при поддержке президента Садыра Жапарова, и нынешние курсанты стали первыми, кто получил шанс обучаться в этом учебном заведении.

Он пожелал курсантам оправдать надежды родителей, руководства ГКНБ и страны, подчеркнув, что завтрашняя безопасность и целостность государства будет зависеть от них и будущих выпускников Академии. Курсантам также пожелали патриотизма, стойкости духа и успехов в нелёгкой профессии.