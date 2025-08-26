Погода
Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

- Самуэль Деди Ирие
Бывшая первая ракетка мира из России Мария Шарапова официально введена в Международный зал теннисной славы, сообщает ESPN.

Церемонию провела 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс, которая в своей речи назвала Шарапову "бывшей соперницей, бывшей поклонницей и верной подругой". По её словам, имя россиянки в жеребьёвке всегда мотивировало её работать ещё усерднее.

В ответ Шарапова поделилась воспоминаниями о самом значимом моменте в карьере - победе на Уимблдоне-2004, где в возрасте 17 лет она обыграла Уильямс и завоевала свой первый титул Большого шлема.


теннис
