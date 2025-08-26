Погода
16-летний Нгумуха принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом

258  0
- Самуэль Деди Ирие
"Ливерпуль" одержал победу со счётом 3:2 над "Ньюкаслом Юнайтед" на стадионе Сент-Джеймс Парк, несмотря на то, что уступал двухголовое преимущество против команды в меньшинстве.

Сначала "красные" открыли счёт благодаря голу Гравенберха, а во втором тайме удвоили преимущество после того, как Экитике замкнул передачу от Гакпо. "Ньюкасл", оставшийся в меньшинстве после удаления Энтони Гордона в первом тайме, устроил камбэк: голы Бруно Гимараеса и вышедшего на замену Асулы позволили хозяевам поля сравнять счёт на 90-й минуте.

"Ливерпуль" оказался под давлением в добавленное время, но 16-летний Рио Нгумуха забил решающий гол, принесший три очка команде Арне Слота.

Эта победа сохраняет "Ливерпуль" без поражений на старте сезона после победы 4:2 над "Борнмутом", тогда как "Ньюкасл" всё ещё ищет первую победу.


Теги:
Великобритания, футбол
