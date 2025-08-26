На Иссык-Куле состоялся Кубок мира по кыргызской борьбе

На территории комплекса "Dordoi Nomad" в Иссык-Кульской области прошёл международный турнир - Кубок мира по кыргызской борьбе, сообщает sport.gov.kg.

Церемонию открытия посетили директор Госагентства по делам физкультуры и спорта Айбек Абдымомунов, президент Федерации кыргызской борьбы Рыскелди Шамиев и гости из-за рубежа. Абдымомунов подчеркнул, что такие соревнования стимулируют молодых борцов и способствуют популяризации кыргызской борьбы на мировой арене.

В турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России и Монголии. По итогам соревнований были определены победители и вручены призы.