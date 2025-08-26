Кыргызстанец задержан за финансирование ОПГ

ГКНБ КР задержал гражданина З.Т.И. за финансирование ОПГ и организацию незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, задержанный водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР в порядке ст.96 УПК КР.

По ее данным, З.Т.И. оказывал финансовую поддержку членам преступных групп Рысбека Акматбаева и "вора в законе" Камчы Кольбаева, а также преподносил дорогостоящие подарки их семьям. Он был основателем казино "Паллада" в Бишкеке, имущественный комплекс которого ранее принадлежал лидерам ОПГ.

Кроме того, З.Т.И. длительное время предоставлял услуги по грузоперевозке и таможенной очистке товаров из Китая, используя незаконные схемы декларирования грузов, что способствовало уклонению от таможенных платежей в особо крупном размере при содействии экс-председателя таможенной службы М.М.Ж.

В ходе обысков по месту проживания З.Т.И. были изъяты 2 боевых пистолета ("ПМ" и "ПСМ") с перебитыми номерами, огнестрельное оружие "Сайга", "Тигр", винчестер, патроны разных калибров, 5 магазинов и 20 граммов наркотического средства "гашиш".

В настоящее время ГКНБ продолжает проверку на предмет причастности других лиц к финансированию деятельности ОПГ.