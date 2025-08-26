Делегация Республики Таджикистан посетила Royal Central Park в Бишкеке

В рамках официального визита в Кыргызскую Республику первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Холикзода Хоким Хикматулло ознакомился с одним из крупнейших инвестиционно-строительных проектов столицы – Royal Central Park. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, в ходе визита делегации была представлена концепция комплексного развития территории бывшего ипподрома, включающая жилые кварталы, общественные пространства, социальную инфраструктуру и зеленые зоны. Проект Royal Central Park реализуется как современная модель "all-in-one", сочетающая комфорт для жителей, устойчивые технологии и значимый вклад в развитие городской среды Бишкека.

Royal Central Park располагается на участке площадью 53,5 гектара в самом центре Бишкека. Проект был инвестирован компанией RCA Living и спроектирован японской архитектурной фирмой Nikken Sekkei, мировым лидером в области урбанистики и архитектурного дизайна. Комплекс станет современным мегаполисом "всё в одном", где жилые, офисные, образовательные и развлекательные пространства объединены в единой городской экосистеме, формируя стильный и интернациональный образ жизни.

Планы проекта включают строительство более 24 000 квартир с видом на почти 11-гектарный центральный парк и крупнейшее в городе благоустроенное озеро. Жители получат доступ к эксклюзивной инфраструктуре, включая торговый центр площадью 78 590 м², школу международного уровня и сеть современных клиник.

Royal Central Park - это не только масштабный девелоперский проект, но и важный шаг вперёд в развитии урбанистики Кыргызстана. Он призван изменить облик Бишкека и утвердить столицу в качестве ведущего делового и культурного центра Центральной Азии. Впервые в Кыргызстане будет реализована синхронная и устойчивая модель "город в городе", которая поднимет уровень городской жизни и внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Делегация Республики Таджикистан высоко оценила масштаб и современный подход к развитию проекта, отметив его значимость для устойчивого роста городов региона, а также выразила заинтересованность в применении данного опыта при реализации аналогичных проектов в Таджикистане.