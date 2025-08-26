"Евразия" и Россия: с заботой о простых кыргызстанцах

26 августа в столице Кыргызстана начал работу первый социальный магазин "Евразия". Магазин расположился в самом центре столицы, в Первомайском районе, на улице Токтогула, 146/1.

Здесь люди из социально уязвимых групп: пенсионеры, ветераны, многодетные родители и люди с ограниченными возможностями здоровья могли приобретать продукты первой необходимости по доступным ценам, ниже рыночных. Это, как обещают представители России, станет реальной поддержкой для многих семей.

Для покупок необходима именная социальная карта. Оформить ее можно, заполнив анкету с основными данными (ФИО, телефон, дата рождения и адрес проживания).

В церемонии открытия приняли участие председатель Координационного совета АНО "Евразия", депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алена Аршинова, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, и.о. министра труда, социального обеспечения и миграции КР Канат Сагынбаев, представители Посольства РФ в Кыргызской Республике и другие представители государственных органов.

Первый социальный магазин в Бишкеке - пример экономического взаимодействия на благо людей. В Кыргызстане это первый шаг. В будущем такие магазины откроются в других районах столицы республики, а затем и по всей стране.

"Это наш первый социальный магазин, и мы надеемся, что он будет востребован. Миссия АНО "Евразия" - помогать людям, быть рядом и, самое главное, поддерживать друг друга в любой ситуации. Для нас большая честь, что теперь в наших проектах будет участвовать достопочтенное старшее поколение, которому мы очень благодарны за то, что оно дало нам жизнь. Сейчас Россия и Кыргызстан - два суверенных государства, которые должны быть рядом друг с другом, несмотря ни на что. Наш социальный магазин направлен как раз на то, чтобы подставить плечо тем, кто в этом нуждается", - сказала Алена Аршинова.

На полках магазина больше 100 наименований продуктов. Ассортимент гибкий - он будет формироваться, исходя из реальных потребностей покупателей. Магазин "Евразия" - социальный проект, который не несет коммерческой выгоды.

Первые покупатели, большая часть из которых пенсионеры и люди пожилого возраста, поделились с VB.KG своим впечатлениями.

Роза Мукашевна, 69 лет, жительница Бишкека:

"Наконец-то цены разумные. Купила и крупу, и масло, и даже что-то вкусное к чаю. А то пенсии мало на что хватает. Продавцы очень вежливые, всё показали. Это ж как будто для нас праздник устроили! Единственное пожелание – побольше таких магазинов. Они нам большое подспорье. Спасибо России и "Евразии"!".

Светлана Григорьевна, 74 года, ветеран труда:

"Такой магазин открыли, прямо в центре! Зашла, а там всё есть: и хлебушек, и молоко, и макароны, и всё дешевле, чем везде. Теперь буду туда ходить. Спасибо тем, кто о нас, стариках, подумал, это ж такая поддержка!"

Нуржамал Исмаиловна, 67 лет, жительница Первомайского района:

"Я прям не нарадуюсь! Очень хороший магазин. Такая помощь простым бишкекчанам. Продукты свежие, выбор большой, а цены - ну просто для нас, пенсионеров, придуманы. Карточку оформили быстро, всё понятно. Это ж как забота о нас, стариках, чувствуется. Дай бог здоровья тем, кто это сделал, и пусть таких магазинов побольше будет по всей стране!".

Прокомментировал помощь от России и АНО "Евразия" и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. По его словам, только через партнерство и совместные усилия можно эффективно решать проблемы социально уязвимых категорий населения.

"Социальный магазин "Евразия" является примером того, как сотрудничество государства и гражданского общества может приносить реальные результаты. Уверен, что работа таких магазинов станет ощутимой поддержкой для тысяч жителей столицы и в дальнейшем будет способствовать развитию более справедливой и устойчивой социальной среды", - сказал он.