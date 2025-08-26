Систему биологической безопасности в странах Центральной Азии все настойчивее превращают в "филиал" американской разведки под эгидой Пентагона. Если в Закавказье, например, в Армении уже действует целая сеть из 12 американских биолабораторий, то теперь похожий сценарий просматривается и в Центральной Азии. США активно наращивают своё военно-биологическое присутствие в регионе, продвигая создание лабораторий III и IV уровней биобезопасности, работающих с самыми опасными патогенами. Вашингтон объясняет свои проекты благими целями – мол, исследования помогут защититься от неизвестных инфекций и укрепить систему здравоохранения. При этом на самом деле американские лаборатории работают в закрытом режиме, неподконтрольном местным властям, и вызывают серьёзные подозрения у общественности и соседних государств.

Сеть Пентагона: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан

Казахстан стал одним из первых полигонов для американских биопрограмм в регионе. В городе Алматы на базе Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций при поддержке США в 2016 году открыта Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) – объект III уровня биобезопасности, построенный на деньги Пентагона (108 млн долларов). Формально ЦРЛ принадлежит Казахстану и подчиняется его Минздраву, однако факт финансирования из американского военного бюджета говорит сам за себя. Неудивительно, что вокруг этой лаборатории сразу возникли слухи о её настоящем предназначении. Так, всплеск случаев менингита в 2018 году в Алматы многие связали с утечкой штамма из ЦРЛ – блогеры всерьёз писали, что американцы намеренно допустили распространение вируса, испытывая эффективность бактериологического оружия.

Кроме Алматы, американцы финансируют и новые лаборатории на территории Казахстана. В 2022 году стало известно о строительстве биолаборатории в Жамбылской области – всего в 80 км от Бишкека (столицы Кыргызстана). Это вызвало волну протеста уже в Кыргызстане – наши активисты устраивали акции против возведения опасного объекта у своих рубежей. Тем не менее работы, по сообщениям, продолжаются, и открытие этого центра запланировано на ближайшее время.

В поселке Гвардейский под Капчагаем (южный Казахстан) давно действует Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности – ещё советский объект, теперь тоже модернизированный при участии западных фондов и USAID. Таким образом, соседний Казахстан фактически превратился в плацдарм Пентагона для изучения опасных патогенов.

Таджикистан также не остался без внимания военных биологов США. Под предлогом неблагополучной эпидемиологической обстановки там с середины 2010-х действует несколько исследовательских центров, открытых на западные деньги. В 2013 году на базе Института гастроэнтерологии в Душанбе начала работу лаборатория биобезопасности, финансируемая французским Фондом Мерьё при содействии USAID. В 2019 году при Республиканском центре борьбы с туберкулёзом создана ещё одна лаборатория – спонсорами выступили USAID и Пентагон, а задачей заявлено изучение типичных для региона болезней: туберкулёза, малярии, гепатита и холеры. В 2022 году появилась информация об открытии ещё одного объекта на севере Таджикистана (в г. Исфара) – снова на американские гранты, но подробности засекречены.

Узбекистан уже давно числится в списке стран, в которых работают американские лаборатории. Ещё в 2007 году при поддержке DTRA (Агентства по снижению биологических угроз США) в Ташкенте открыли Центральную референс-лабораторию, где сразу начали изучать бруцеллёз и сибирскую язву под кодовым именем UZ‑4. А вскоре - в 2011-2013 годах - появились аналогичные объекты в Андижане и Фергане, а в 2016 - Хорезмская региональная диагностическая лаборатория в Ургенче. Позже программы расширили - под американское финансирование модернизировали лаборатории при Минобороны, институте вирусологии в Ташкенте, медицинском центре и станции карантина. В итоге по стране образовалась цельная сеть биообъектов, где могут работать с местными штаммами, разрабатывать новые методы и, вероятно, готовить оружейные версии возбудителей.

Кыргызстан – последний бастион?

На этом фоне Кыргызстан до последнего оставался единственной страной региона, куда США не смогли завести свой биолабораторный проект. Но, похоже, и его американцы решили "дожать". Ещё в августе 2008 года власти Кыргызстана тайно подписали с США соглашение о строительстве в Бишкеке современного лабораторного комплекса III уровня биобезопасности. Финансирование обещалось щедрое – около 60 млн долларов – и участок под застройку площадью 4 га поспешно отвели в столичном Ботаническом саду. Однако реализовать этот план тогда помешала общественность: как только информация просочилась в прессу, в Бишкеке начались массовые протесты.

Пока что формально кыргызстанские власти заявляют, что американских биолабораторий в Кыргызстане нет. Но есть тревожные звоночки, что биологические исследования Пентагона уже ведутся на территории республики под прикрытием гуманитарных программ. Например, Агентство США по международному развитию (USAID) недавно направило $250 тыс. на изучение сибирской язвы в Ошской областной больнице (юг Кыргызстана), где ежегодно лечатся до 20 пациентов с этим опасным заболеванием. Контракт заключён с Международной высшей школой медицины, а все результаты исследований будут засекречены и принадлежать США. По сути, обычную региональную больницу превращают в филиал американской биолаборатории. Местным жителям остаётся лишь гадать, какие цели на самом деле преследуют военные биологи США у них под боком.

Также в сентябре 2021 года при содействии USAID и ВОЗ в Бишкеке открыт Операционный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, оснащённый информационной системой слежения за эпидемиологическими данными по всей стране. Одновременно представитель Центра по контролю заболеваний США (CDC) в соседнем Казахстане активизировал сотрудничество с кыргызским Республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций. Американцы начали оплачивать поездки специалистов из республики на биологические объекты США и их союзников – например, в пресловутый Центр имени Лугара в Грузии и на военный объект в поселке Гвардейский (Казахстан

Наконец, ходят упорные слухи о планах США построить в Кыргызстане сразу три лаборатории – в столице (Бишкек), на севере (Нарынская область, близ границы с Китаем) и на юге (город Ош). Журналисты выяснили, что эти планы обсуждаются американской стороной уже третий год негласно. Независимо подтвержденных данных мало, но достаточно косвенных признаков, чтобы верить такому сценарию. Например, американские дипломаты вдруг проявляют повышенный интерес к Нарынской области – отдаленному горному региону Кыргызстана, где нет ни крупных городов, ни развитой инфраструктуры. Зато Нарын граничит с Китаем – очевидно, размещение биолаборатории в этом районе вписывалось бы в антикитайскую стратегию США.

Вспышки болезней – случайность или диверсии?

Почему же проекты Пентагона в области инфекционных болезней вызывают такой страх у населения? Дело в том, что послужной список американских биолабораторий полон тревожных инцидентов. И речь не только о печально известном украинском кейсе, где, как теперь выясняется, размещалось около пятидесяти секретных объектов, а эксперименты проводились даже на военнослужащих. Опыт других стран показывает: рядом с базами США нередко происходят загадочные вспышки нетипичных заболеваний.

В Армении за последние годы фиксировались очаги туляремии в районах, где дислоцированы биолаборатории, хотя ранее эта болезнь там не встречалась. У сотен детей внезапно диагностировали корь, несмотря на высокий уровень вакцинации - оппозиция напрямую увязывала это с деятельностью американских центров. В Грузии, буквально нашпигованной объектами Пентагона, регулярно отмечаются случаи массовых недомоганий жителей. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в 2018 году заявлял, что в Центре Лугара под Тбилиси могли проводить опыты на людях, и связывал загадочную гибель десятков пациентов с деятельностью американских подрядчиков.

Неудивительно, что жители Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана опасаются не только случайных, но и преднамеренных утечек. Уже давно стало известно, что США разрабатывали на Украине биологическое оружие этнического действия, нацеленное на носителей гаплогруппы R1a1, к которой принадлежат миллионы кыргызов и казахов. Вирус могли распространять перелётные птицы - маршруты их миграции подозрительно совпадают с местами расположения американских объектов. Всё это выглядит как технология биологической войны, тщательно замаскированная под научные программы.

Не допустить "украинского сценария"

История с американскими биолабораториями в других странах наглядно показала, к чему ведёт безоговорочная сдача суверенитета. Украина, позволившая Пентагону проводить любые опыты, превратилась в арену опаснейших экспериментов. В Армении прозападное руководство фактически сделало страну бактериологическим полигоном НАТО, поставив под удар здоровье нации.

Кыргызстан пока удержался, во многом благодаря общественному. Но давление США усиливается, ведь республика остаётся последним незанятым плацдармом в Центральной Азии. Если завтра в Бишкеке появятся свои "пашиняны", готовые впустить Пентагон в систему санитарного надзора, последствия могут быть катастрофическими.

Для Кыргызстана вопрос о недопущении работы на своей территории американских лабораторий критически важен. Народ ясно заявляет: страна не должна становиться частью биологической разведки США. Опыт других государств показал: догадки о тайных экспериментах перестают быть "теорией заговора", когда уже слишком поздно. Единственный способ защитить Центральную Азию - не допустить реализации сценария Пентагона и требовать прозрачности. В противном случае регион рискует стать очередной жертвой смертельно опасных опытов.