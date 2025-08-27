Максат Жумаев назначен директором Национальной киностудии "Кыргызфильм"

Директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева назначен Максат Жумаев. Он представлен коллективу киностудии.

Жумаев Максат Медербекович известен как режиссер, создатель нескольких отечественных кассовых фильмов.

Он родился 4 марта 1985 года в городе Бишкек. Окончил Нарынский государственный университет по специальности "Автоматизированные системы обработки и управления данными".

Ранее он работал режиссером, продюсером и сценаристом в киностудии "Asman cinema production".

Трудовой путь:

2002-2005 гг. - оператор, монтажер в ТРК "Шанкай", (город Нарын);

2005-2007 гг. - технический директор в ТРК "Шанкай", (город Нарын);

2007-2008 гг. - оператор, монтажер в новостном отделе ТРК НТС;

2008-2010 гг. - оператор, монтажер в программе "Открытая Азия" (Internews Network);

2010-2016 гг. - режиссёр, оператор-постановщик, сценарист в студии KG Club production.

Фильмография:

- "Туман" (2012) - режиссёр, сценарист;

- "Гонщик таксист" (2013) - режиссёр;

- "Временный парень" (2014) - режиссёр;

- "Эне жүрөгү" (2016) - режиссёр;

- "Бажарики" (2017) - продюсер;

- "Бажарики 2" (2018) - продюсер;

- "Баары бир тууган" сериал (2019) - режиссёр, сценарист;

- "Доске" (2021) - режиссёр, сценарист;

- "Разбой" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Жаным" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Разбой - новая глава" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Террорист" (2024) - режиссёр, сценарист;

- "Участковый инспектор Марат" (2024) - режиссёр, сценарист.

Награды:

- конкурс "Лица Евразии", Санкт-Петербург - награда за операторскую работу;

‐ награда Internews Network "Умтулуу" - нагрудной знак "Кыргыз киносунун мыктысы";

‐ нагрудной знак "Маданияттын мыкты кызматкери";

‐ медаль МВД КР "За содействие";

‐ Почетная грамота мэра города Бишкек;

‐ Почетная грамота Бишкекского ГУВД.