Максат Жумаев назначен директором Национальной киностудии "Кыргызфильм"

209  0
- Светлана Лаптева
Директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева назначен Максат Жумаев. Он представлен коллективу киностудии.

Жумаев Максат Медербекович известен как режиссер, создатель нескольких отечественных кассовых фильмов.

Он родился 4 марта 1985 года в городе Бишкек. Окончил Нарынский государственный университет по специальности "Автоматизированные системы обработки и управления данными".

Ранее он работал режиссером, продюсером и сценаристом в киностудии "Asman cinema production".

Трудовой путь:

2002-2005 гг. - оператор, монтажер в ТРК "Шанкай", (город Нарын);

2005-2007 гг. - технический директор в ТРК "Шанкай", (город Нарын);

2007-2008 гг. - оператор, монтажер в новостном отделе ТРК НТС;

2008-2010 гг. - оператор, монтажер в программе "Открытая Азия" (Internews Network);

2010-2016 гг. - режиссёр, оператор-постановщик, сценарист в студии KG Club production.

Фильмография:

- "Туман" (2012) - режиссёр, сценарист;

- "Гонщик таксист" (2013) - режиссёр;

- "Временный парень" (2014) - режиссёр;

- "Эне жүрөгү" (2016) - режиссёр;

- "Бажарики" (2017) - продюсер;

- "Бажарики 2" (2018) - продюсер;

- "Баары бир тууган" сериал (2019) - режиссёр, сценарист;

- "Доске" (2021) - режиссёр, сценарист;

- "Разбой" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Жаным" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Разбой - новая глава" (2023) - режиссёр, сценарист;

- "Террорист" (2024) - режиссёр, сценарист;

- "Участковый инспектор Марат" (2024) - режиссёр, сценарист.

Награды:

- конкурс "Лица Евразии", Санкт-Петербург - награда за операторскую работу;

‐ награда Internews Network "Умтулуу" - нагрудной знак "Кыргыз киносунун мыктысы";

‐ нагрудной знак "Маданияттын мыкты кызматкери";

‐ медаль МВД КР "За содействие";

‐ Почетная грамота мэра города Бишкек;

‐ Почетная грамота Бишкекского ГУВД.


