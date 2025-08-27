В питомнике "Бишкекзеленстроя" прошел Экосовет с мэром Бишкека

Мэрия столицы организовала проведение Экосовета в неформальном формате на территории питомника "Бишкекзеленстроя". Мэр города Айбек Джунушалиев и вице-мэр Рамис Алиев пригласили на встречу депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева и Чингиза Айдарбекова, а также заместителя министра природы Асель Раимкулову, экологов, журналистов, блогеров и жителей Бишкека, активно участвующих в озеленении города.

Неформальный формат позволил участникам задать вопросы мэру, главному агроному города, сотрудникам министерств и высказывать идеи по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.

Депутат Дастан Бекешев отметил нехватку зеленых зон в разных районах столицы, в том числе в седьмом микрорайоне, и предложил расширить количество парков и скверов в южной части города. Чингиз Айдарбеков обратил внимание на работу опасных заводов на горе Боз-Болток, подчеркнув, что их выбросы наносят серьезный вред экологии. Он предложил мэрии предпринять совместные меры для снижения ущерба от промышленных выбросов.

Высказанные предложения получили поддержку городских властей. Экоактивист Дмитрий Переяславский акцентировал внимание на необходимости системной работы по озеленению. Его выступление переросло в продуктивный диалог с мэром, который предложил Дмитрию работать в мэрии.

Журналисты и блогеры отметили, что мэр не уклоняется от ответов и старается разобраться в ситуации. Вместе с тем стало очевидно, что процесс озеленения сложен: "Мы думали, что все решится с закупкой техники. Техника есть, а проблемы остаются, людей не хватает", - признался градоначальник.

Особое внимание уделялось системе полива: прозвучали нарекания на неработающую ирригационную сеть. Мэр сообщил, что создана интерактивная карта полива, и предложил сделать её открытой для горожан.

От журналиста VB.KG прозвучало предложение установить памятник садоводу Алексею Фетисову, заложившему зеленую карту Пишпека–Фрунзе–Бишкек, а также сделать карту инвентаризации деревьев интерактивной, чтобы жители могли не только отслеживать процесс, но и самостоятельно добавлять данные и фото.

Журналист также затронул вопрос ответственности горожан за сохранение зеленых насаждений. Было напомнено, что в дореволюционное время каждому жителю Пишпека предписывалось посадить не менее 25 деревьев, тогда как сегодня многие не ухаживают даже за деревцами под окнами. Речь идет не только об экологическом воспитании, но и о вовлеченности жителей в "умное" озеленение.

Кроме того, прозвучало предложение о введении мини-кредитов для ТСЖ, микроучастков, домов, улиц и школ - не как редкий конкурс, а как постоянная поддержка небольших проектов по озеленению и утеплению.

Ещё одна проблема, поднятая читателями, - нашествие вредителей, которые массово уничтожают карагачи, дубы, березы и другие деревья. "Стволы изъедены изнутри, всё усыпано стружкой, летом не видно, чтобы кто-то лечил растения", - сообщили жители. Они настаивают на срочных мерах, иначе может возникнуть угроза вырубки всех взрослых деревьев в городе.

Экологи предупредили, что химическая обработка опасна для населения. Старейший сотрудник ботсада Андрейченко отметил, что вредитель завезен из Узбекистана, а препарат для борьбы с ним дорогой и ядовитый. Решение задачи потребует особого подхода. Конкретного алгоритма действий пока не прозвучало - мэрия попросила время на проработку.

Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения: депутат горкенеша предложила разрешить полив из водопровода и не только в ночное время на участках без ирригационной сети. "Просто нет воды, а люди готовы ухаживать за деревьями", - пояснила она. Также к ней обращались родители детей-аллергиков с просьбой заменить аллергенные тополя другими породами.

Главный агроном "Зеленстроя" сообщил, что в питомнике есть тополя и другие деревья, которые не распространяют пух. Их можно приобрести и высадить, но юридические и практические детали нужно обсудить со специалистами.

Представитель "Зеленого альянса" предложил рассматривать все экологические вопросы комплексно - с учетом энергоэффективности, ландшафтного дизайна и мнения урбанистов, архитекторов и экономистов.

Мэр Айбек Джунушалиев согласился, что необходим системный подход. По данным мэрии, ежегодно в Бишкеке высаживается около 15 тысяч деревьев и кустарников. В городских питомниках растет более 45 тысяч саженцев, а на балансе "Зеленстроя" - около 248 тысяч деревьев. За первые семь месяцев 2025 года было высажено более 7 тысяч деревьев. Кроме того, ежегодно столица украшает свыше 1,5 миллиона однолетних цветов на клумбах.