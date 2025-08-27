Экскурсия по питомнику "Бишкекзеленстроя" показала, что делают для города

В питомнике муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" прошло заседание экологического совета в обновленном формате. Одним из ключевых элементов программы стала экскурсия по питомнику. Участникам показали деревья, кустарники и цветы, выращиваемые на территории, которые в ближайшее время будут высажены в разных районах города.

Главный агроном предприятия Жаныбек Жумалиев рассказал о специфике выращивания и ухода за зелеными насаждениями, о преимуществах каждого из видов, а также о подходах к озеленению и благоустройству столицы. Например, присутствующих интересовал вопрос, почему в Бишкеке отказались от высадки павловнии. Оказалось, что быстрорастущая корневая система этого дерева разрушает ирригационные системы и дороги. Также обсуждалось, почему в городе перестали сажать деревья с раскидистой кроной - они украшали город, но создавали много мусора, уборка которого в растущем городе становится проблемой. Не рекомендуют массово высаживать и орехи.

Участникам показали новый способ полива деревьев, недавно внедренный в питомнике. Это специальные мешки с медленным высвобождением воды. В рамках пилотного проекта установлено более 2000 мешков, каждый из которых равномерно подаёт 50 литров воды в сутки. Такая технология экономит воду, повышает приживаемость саженцев и облегчает уход за деревьями в труднодоступных местах. Мэр пояснил, что этот метод был заимствован из опыта других стран. Мешки пока закуплены в Китае, но при успешной практике планируется наладить их производство в Кыргызстане, если удастся найти соответствующий водонепроницаемый материал.

Во время демонстрации спецтехники "Бишкекзеленстроя" участники увидели систему пересадки небольших деревьев, корчевание пней, работу техники по измельчению веток, а также автополивочные и опрыскивающие машины в действии.

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" проводит масштабные работы по уходу за зелёными зонами. На сегодняшний день предприятие обслуживает 832 гектара зелёных территорий, включая 433 гектара газонов. Полив проводится строго по графику: каждое утро по 7 магистральным каналам вода поступает в город и распределяется по 410 км арычной сети. Для орошения используется 90,2 км каналов, 410 км сетей и 29 скважин, около 180 гектаров поливаются из скважин.

Можно сказать, что мэр сам принимал активное участие в проведении экскурсии, дополнял и пояснял отдельные моменты. Он рассказал, что в дальнейшем планируется трансформировать питомник в площадку для посещений школьников и всех желающих.