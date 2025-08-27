Погода
Мэр Бишкека: Мои дети и внучка живут в столице

197  0
- Светлана Лаптева
"Сегодня мы получили Бишкек зеленым и должны приложить все свои усилия к тому, чтобы и завтра он оставался таким же". Об этом на заседании экологического совета в обновленном формате заявил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

"Мы этот статус сохранили. Конечно же, есть недостатки в любой работе. Сегодня мы открыто об этом говорить. Потому что мы не боимся говорить о недостатках. И, возможно, мы сегодня от вас услышим решение наболевших вопросов. И я надеюсь, что общими усилиями мы найдем пути решения тех проблемных вопросов, которые существуют. При этом я хочу обозначить, что никто из нас не приехал сюда работать из Америки. Мы все здесь живем.

Здесь живут мои дети, родители. И, конечно же, мы тоже хотим, чтобы этот город был зеленым. И никто из нас бездумно не собирается идти рубить деревья, сносить деревья.

Все это делается в рамках реализации инфраструктурных проектов. Но при этом мы всегда должны восполнять то, что убираем. Порой это все делается в рамках решения проблемных деревьев, которые мы будем обсуждать и показывать в цифрах", - сказал он.

В заключение он привел статистику "Бишкекзеленстроя":

"За 7 месяцев 2025 года в столице снесли 2 тысячи 155 деревьев, а посадили 7 тысяч 615 растений, в том числе 3.4 тысячи саженцев лиственных пород, 2.4 тысячи хвойных и 1.7 тысячи кустарников".


