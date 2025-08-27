Для улучшения качества воздуха Бишкек получил $7,1 млн на озеленение

В Бишкеке ежегодно высаживается около 15 тысяч деревьев и кустарников, формируя зеленые зоны и улучшая экологическую обстановку. В городских питомниках подрастают более 45 тысяч саженцев - липы, клены, ясеня, дубы, берёзы, можжевельники и другие породы, которые в будущем станут частью зелёного фонда города. На балансе предприятия находится около 248 тысяч деревьев. За первые семь месяцев 2025 года высажено более 7 тысяч деревьев. Ежегодно на клумбах столицы высаживается свыше 1,5 миллиона однолетних цветов. Об этом мэрия Бишкека сообщила на заседании Экосовета в питомнике "Бишкекзеленстрой".

Рассказывая о проделанной работе, вице-мэр Рамис Алиев отметил, что в настоящее время мэрия реализует один из проектов в формате государственно-частного партнёрства. Китайская компания готовит к запуску плодопитомник с инвестициями более 1 миллиона долларов США. Проект направлен на развитие собственной базы для озеленения города, что позволит отказаться от закупки посадочного материала и усилить биоразнообразие.

Также в рамках проекта Всемирного банка "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" Бишкек получил целевое финансирование в размере 7,1 миллиона долларов США. Средства направлены на озеленение, развитие ирригационной инфраструктуры и приобретение техники для ухода за зелёными насаждениями. Это стало возможным благодаря инициативе по созданию "зелёного пояса" - экологического маршрута. Уже сегодня ведется бурение 18 скважин, высадка новых деревьев и закупка более 20 единиц спецтехники.