Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Для улучшения качества воздуха Бишкек получил $7,1 млн на озеленение

191  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке ежегодно высаживается около 15 тысяч деревьев и кустарников, формируя зеленые зоны и улучшая экологическую обстановку. В городских питомниках подрастают более 45 тысяч саженцев - липы, клены, ясеня, дубы, берёзы, можжевельники и другие породы, которые в будущем станут частью зелёного фонда города. На балансе предприятия находится около 248 тысяч деревьев. За первые семь месяцев 2025 года высажено более 7 тысяч деревьев. Ежегодно на клумбах столицы высаживается свыше 1,5 миллиона однолетних цветов. Об этом мэрия Бишкека сообщила на заседании Экосовета в питомнике "Бишкекзеленстрой".

Рассказывая о проделанной работе, вице-мэр Рамис Алиев отметил, что в настоящее время мэрия реализует один из проектов в формате государственно-частного партнёрства. Китайская компания готовит к запуску плодопитомник с инвестициями более 1 миллиона долларов США. Проект направлен на развитие собственной базы для озеленения города, что позволит отказаться от закупки посадочного материала и усилить биоразнообразие.

Также в рамках проекта Всемирного банка "Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике" Бишкек получил целевое финансирование в размере 7,1 миллиона долларов США. Средства направлены на озеленение, развитие ирригационной инфраструктуры и приобретение техники для ухода за зелёными насаждениями. Это стало возможным благодаря инициативе по созданию "зелёного пояса" - экологического маршрута. Уже сегодня ведется бурение 18 скважин, высадка новых деревьев и закупка более 20 единиц спецтехники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449865
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  