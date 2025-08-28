Погода
Кыргызстан ждут во Владивостоке

С 3 по 6 сентября 2025 г. в России (г. Владивосток) пройдёт X юбилейный Восточный экономический форум.

ВЭФ зарекомендовал себя как одну из ведущих мировых площадок в Азиатско-Тихоокеанском регионе для решения глобальных вопросов, общения представителей деловых кругов со всего мира. Форум стал платформой создания равноправного и справедливого многополярного мира, основой для взаимовыгодного сотрудничества суверенных государств и решения глобальных проблем в экономической сфере, в области энергетики, мировой финансовой системе. Восточный экономический форум – главная площадка для выстраивания долгосрочного партнёрства России с ведущими странами Азии.

За время успешного проведения предыдущего форума заключено 313 соглашений на сумму свыше 5,5 трлн рублей. В текущем году в мероприятиях ВЭФ примут участие представители более чем 70 стран примут участие в мероприятиях. Основной девиз юбилейного форума – "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". В программу включены бизнес-диалоги с КНР, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.

Представители Кыргызстана также планируют принять участие в мероприятиях форума. Кыргызская Республика планомерно укрепляет свои экономические отношения с Россией. Товарооборот между двумя странами с января по май 2025 г. вырос на 18,2 процента, что свидетельствует о положительной динамике взаимовыгодного сотрудничества. В рамках форума, как и в прошлом году, планируется заключение взаимовыгодных соглашений Кыргызстана как с Россией, так и другими странами региона.

Ранее Кыргызская Республика участвовала в мероприятиях ПМЭФ-2025, в рамках которого заключено несколько важнейших для республики соглашений в сферах промышленной кооперации, логистики, цифровизации и поддержки малого бизнеса.

Россия остаётся ключевым партнёром Кыргызстана в условиях санкционного давления западных стран на государства Центральной Азии.

В этом году в деловую программу форума войдёт порядка 90 тематических мероприятий в следующих секциях: "Дальний Восток – территория для жизни и развития", "Открытость и взаимовыгодное партнёрство – основа стабильности", "Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция", "Технологии: от теории к экономическим эффектам", "В партнёрстве бизнеса и государства: большая пересборка", "Города – для жизни и людей".


Россия, стратегия развития, форум, сотрудничество, Кыргызстан
