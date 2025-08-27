Погода
"Кайрат" вошел в историю: впервые в групповом этапе Лиги чемпионов

Казахстан снова будет представлен в Лиге чемпионов УЕФА. ФК "Кайрат" из Алматы добился исторического успеха, выбив шотландский "Селтик" в четвёртом и последнем квалификационном раунде и впервые в своей истории пробившись в групповой этап главного клубного турнира Европы. Это всего лишь второй казахстанский клуб, которому удалось достичь этой стадии после "Астаны" в сезоне 2015/16.

Путь "Кайрата" был долгим и напряжённым: команда начала с первого квалификационного раунда и завершила всё напряжённым плей-офф с "Селтиком". После 210 минут игры без забитых мячей (два матча и дополнительное время) судьба решалась в серии пенальти. Шотландцы дважды промахнулись, а казахстанцы проявили хладнокровие и добыли путёвку в Лигу чемпионов.

Таким образом, Алматы - самый восточный город в истории турнира - окажется на карте европейского футбола. Город, расположенный всего в 1 533 км от границы с Китаем, теперь примет элитные клубы Европы.

Сам матч получился напряжённым и осторожным, с малым количеством моментов. В первом тайме Джеймс Форрест проверил реакцию вратаря Темирлана Анарбекова. После перерыва ошибка в передаче на Каспера Шмейхеля подарила "Кайрату" опасный штрафной удар в штрафной площади, но шанс был упущен. Позже японец Дайдзэн Маэда не реализовал выход один на один, пробив выше ворот.

После нулевой ничьей в основное и дополнительное время всё решилось в серии пенальти, где "Кайрат" оказался точнее. Команда войдёт в число 36 участников жеребьёвки группового этапа, которая состоится в четверг, 28 августа.

Для футбола Казахстана это по-настоящему исторический момент: Лига чемпионов приедет в Алматы.


