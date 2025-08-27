Эквадорский футболист Маркос Олмедо погиб в автокатастрофе

Полузащитник Маркос Олмедо трагически погиб в возрасте 26 лет в результате лобового столкновения на трассе Е20 в Кининде в воскресенье утром. В аварии также погибли ещё двое мужчин в возрасте 30 и 34 лет.

По данным камер наблюдения, пикап выехал за пределы разделительной линии и на большой скорости столкнулся с встречным автомобилем. Спасатели прибыли на место, но спасти жертв не удалось.

Олмедо, уроженец Гуаякиля, оставил после себя супругу Эвелин Клавихо и трёхлетнего сына Лемаркуса. В трогательном послании в соцсетях она написала: "Как я объясню это нашему сыну? Покойся с миром, моя прекрасная любовь".

Полузащитник оборонительного плана летом перешёл в клуб высшего дивизиона Mushuc Runa SC, за который успел сыграть четыре матча. Клуб подтвердил его смерть в официальном сообщении: "С глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего любимого игрока Маркоса Олмедо. Выражаем искренние соболезнования его семье и близким".

За свою карьеру, начавшуюся в 2017 году, Олмедо выступал за ряд ведущих эквадорских клубов, включая LDU Кито и "Эль Насьональ". Он завоевал три крупных трофея: Южноамериканский кубок (2023) и чемпионат Эквадора (2023) с LDU Кито, а также Кубок Эквадора (2024) с "Эль Насьональ". Также футболист сыграл в Кубке Либертадорес в 2024 и 2025 годах.

В "Эль Насьональ" его назвали "воином, который вошёл в историю клуба и подарил нам звезду после 18 лет ожидания".

Обстоятельства ДТП расследуются.