Пакистан добился исторического успеха в хоккее

Пакистан достиг беспрецедентного успеха в хоккее на льду, завоевав две медали на Amerigol Latam Cup 2025 в Корал-Спрингс (США).

Мужская сборная выиграла титул в Дивизионе III, завершив турнир без поражений и разгромив Перу со счётом 6:1 в финале. Год назад, на своём дебюте, Пакистан одержал лишь одну победу.

Женская команда, участвовавшая в международных соревнованиях впервые, с небольшой заявкой смогла завоевать бронзовые медали в Дивизионе II. Главный тренер Камерон Сабир похвалил их настойчивость, а игрок и тренер Мария Рауф отметила, что успех вдохновит девочек в Пакистане заниматься этим видом спорта.

Латам Кап, поддерживаемый НХЛ, собрал 62 команды и более 1 450 игроков из 17 стран. Несмотря на отсутствие в стране международного ледового катка, двойной триумф Пакистана привлёк внимание мирового сообщества и считается прорывным моментом для будущего спорта в стране.