"К 1 сентября пусть дети приносят в школу не букеты, а саженцы"

"К 1 сентября пусть дети приносят в школу не букеты, а саженцы". Такое предложение озвучила директор одной из частных школ столицы во время проведения Экосовета Бишкека.

"Мы много говорим об экологичности. В новом учебном году к нам придут 60 учеников. И каждый, как всегда, принесет цветы. Причем стоимость некоторых букетов доходит не только до 300 сомов, но и до 1,5 тысячи и больше. А сколько простоит красота живой? От силы неделю. Вместо этого мы предложили нашим детям поддержать новый тренд экологичности - приносить в школу не цветы, а саженцы или средства на их покупку. Так мы сможем создавать сад школы", - рассказала она.

По словам руководителя школы, новая традиция могла бы стать практичной и полезной: каждый ученик ежегодно высаживал бы свое дерево, ухаживал за ним и наблюдал за его ростом.

"За 11 лет обучения ребенок смог бы вырастить 11 деревьев. И главное - у него бы сохранилось это желание по жизни: внести свою лепту в озеленение города. Это было бы и практично, и экологично. Хорошо было бы озвучить эту идею шире и предложить ее для школ всего Бишкека и Кыргызстана", - подчеркнула директор.


Теги:
дети, школа, Бишкек, Кыргызстан, деревья
