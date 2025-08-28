"Пора поставить памятник главному садоводу Бишкека Алексею Фетисову"

Алексею Михайловичу Фетисову город Бишкек обязан своими парками и бульварами. И давно пора установить в нашем городе памятник этому человеку - в знак благодарности за заботу об озеленении столицы. Ведь кто знает, каким бы был наш Бишкек сегодня без его трудов и мудрости? Памятник мог бы стать не просто символом памяти, но и продолжением зеленых традиций столицы. Такое предложение прозвучало на экосовете в питомнике "Зеленстроя" в присутствии мэра, депутатов и экологов от журналиста VB.KG.

Напомним, что в истории нашей столицы был уникальный человек, который за свою практику высадил более 200 тысяч деревьев. И сделал это вопреки множеству препятствий: отсутствию ирригации, финансирования и поддержки чиновников, в условиях засушливого климата. Его профессионализм, упорство и любовь к природе сделали невозможное возможным.

Ботаник Алексей Фетисов родился в Севастополе в 1878 году и после окончания садоводческого училища мог остаться работать в Санкт-Петербурге, но выбрал Пишпек. Перед ним стояла грандиозная задача - озеленить новый город посреди полупустыни, который только что стал столицей. Пишпек тех лет выглядел довольно жалко: низкие глинобитные дома с камышовыми крышами, арыки вместо колодцев и дувалы вместо заборов. На фоне величавых гор Алатау он казался маленьким и неухоженным. Центром города тогда был квадрат нынешних улиц Фрунзе, Советская, Жибек Жолу и Раззакова. Здесь, по соседству, жили фельдшер Василий Фрунзе, военный врач Фёдор Поярков и садовод Алексей Фетисов. Именно с их квартала и началось массовое древонасаждение.

Фетисов понимал, что для озеленения нужны посадки, и создал так называемый "Казённый сад" на месте нынешнего парка Панфилова. Денег на закупку саженцев не было, и он нашёл выход: обменивал семена тянь-шаньской флоры на черенки и отводки из разных стран. Благодаря этому в Пишпек попадали растения со всего мира, даже из Франции. Уже к 1890 году сад занимал более 20 гектаров и стал настоящей лабораторией зеленого строительства.

Фетисов не ограничивался только собственной работой - он раздавал саженцы горожанам бесплатно, агитировал жителей озеленять дворы и улицы, показывал личный пример. Его рук дело - знаменитая аллея серебристых тополей, которую мы знаем как бульвар Эркиндик. Позже она пополнилась дубами и фонарями, но свою историю ведёт именно от Фетисова. До сих пор вдоль бульвара тянется арык, который видел его самого.

В конце XIX века под Жибек Жолу находились заболоченные земли - "малярийные топи". Многие считали их бесполезными, но Фетисов задумал превратить их в питомник. Чиновники сначала смеялись, но он сумел убедить их экономическими доводами: каждый карагач через десять лет мог приносить доход. В итоге власти выделили семена, и через несколько лет в питомнике уже насчитывались десятки тысяч саженцев. Так появилась Карагачёвая роща - зелёное сердце Бишкека, без которого мы не можем представить столицу.

С увеличением посадок требовались рабочие руки, и в 1889 году Фетисов открыл сельскохозяйственную школу, где обучал и русских, и кыргызских мальчиков. Там готовили садоводов, огородников и пчеловодов, а практика проходила в "Казённом саду". Ученики школы в 1898 году заложили Дубовый парк и продолжили работу на Бульварной аллее.

Самого Фетисова не стало в феврале 1894 года, но его дело продолжили. Купец Илья Терентьев, близкий к нему человек, приобрёл участок садовода, расширил его и разбил фруктовый сад. Позднее именно Терентьев ввёл правило, по которому каждый купец должен был выделять средства на озеленение, а каждый горожанин - посадить возле дома не менее 25 деревьев. При нём появился и "праздник древонасаждения", который отмечали 31 марта.

Сегодня, когда в Бишкеке вновь обсуждают экологическую концепцию развития столицы, самое время вспомнить об этих людях и их трудах. Установить памятник Фетисову значит не только отдать должное памяти садовода, но и вернуть городу его исторический зеленый дух.