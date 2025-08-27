Погода
В детских садах и школах Бишкека детям некуда спрятаться от солнца

43  0
- Светлана Лаптева
В детском садике, куда мы водим ребенка, нет ни одного дерева. Детям даже некуда спрятаться.Такую проблему озвучили родители на экосовете Бишкека.

По их мнению, должна быть возможность обратиться за саженцами, которые будут одобрены специалистами "Бишкекзеленхоза", мэрией и вписываться в экологическую концепцию города. Тогда деревья можно будет высаживать именно там, где они действительно нужны.

Вице-мэр столицы Алиев, курирующий данное направление, заявил, что готов сформировать специальный фонд с различными видами саженцев. По его словам, вопрос будет проработан, и горожан обещают проинформировать.

Мэр Бишкека добавил, что накануне 1 сентября он объехал школы города и заметил, что во многих из них высажены хвойные деревья.

- Они красивы, но тени почти не дают. В школах и садах стали учитывать только красивую картинку. А нужен универсальный, разносторонний подход - чтобы и красота, и тень, и экологичность. Это же здоровье детей. И мы видим, что такой запрос идет и от родителей, - пояснил мэр.

Напомним, что в Кыргызстане разработаны экологические стандарты к зданиям школ. А программой БИОМ подготовлены визуальные карты, где показано, как могут и должны размещаться деревья и растения, как на территории учебных заведений, так и внутри помещений.


Теги:
мэрия, Бишкек, деревья
