В мэрии Бишкека наградили пловца Дениса Петрашова

В столице состоялась церемония награждения известного кыргызстанского пловца Дениса Петрашова и его тренера Евгения Петрашова.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил Евгению Петрашову Почетную грамоту, а Денису Петрашову - именные наручные часы мэрии.

Напомним, в 2025 году Денис Петрашов добился значительных успехов: завоевал бронзу на чемпионате мира в Сингапуре, три золотые медали на TYR Pro Swim Series в США, золото и второй титул в Сакраменто, а также золото на Универсиаде в Германии.

Награда стала признанием вклада спортсмена и его наставника в развитие спорта Кыргызстана.