Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В мэрии Бишкека наградили пловца Дениса Петрашова

110  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице состоялась церемония награждения известного кыргызстанского пловца Дениса Петрашова и его тренера Евгения Петрашова.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вручил Евгению Петрашову Почетную грамоту, а Денису Петрашову - именные наручные часы мэрии.

Напомним, в 2025 году Денис Петрашов добился значительных успехов: завоевал бронзу на чемпионате мира в Сингапуре, три золотые медали на TYR Pro Swim Series в США, золото и второй титул в Сакраменто, а также золото на Универсиаде в Германии.

Награда стала признанием вклада спортсмена и его наставника в развитие спорта Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449887
Теги:
мэрия, награда, плавание, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  