В Бишкеке продавали iPhone с поддельной емкостью памяти

Работники торговых точек "Мостовой", функционирующих в здании ЦУМа "Айчурек" с привлечением мастеров по ремонту телефонов, вскрывали новые телефоны с емкостью памяти 256 GB и путем замены соответствующих микросхем, кустарным методом увеличивали объемы памяти мобильных устройств до 1ТВ. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

После чего, телефоны запечатывались в коробки и заклеивались заводскими отрывными стикерами, изготовленными в типографиях города, тем самым придавая им вид нового и нераспечатанного телефона.

В дальнейшем переделанные телефоны марки iPhone реализовывались в торговых точках сети "Мостовой" и в других магазинах, расположенных в торговых центрах ЦУМ "Айчурек", ГУМ по завышенным ценам.

ГКНБ КР просит граждан, кто приобрел мобильные телефоны марки iPhone в торговых точках "Мостовой", проверить их через сайт iUnlocker на факт соответствия заявленным заводским параметрам. В случае обнаружения несоответствий или отсутствия возможности самостоятельной проверки, просим обращаться по телефону 0 995 300 871.