Жапаров: Кумтор будет работать еще 40–50 лет на благо страны

- Карыпбай кызы Толгонай
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, на мероприятии, посвященном началу проекта по подземной добыче золота на предприятии "Кумтөр Голд Компани", отметил, что у Кумтора впереди большое будущее, он будет работать еще 40–50 лет на благо страны и в интересах народа.

Речь Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

Возвращение золоторудного месторождения Кумтор в собственность государства стало одним из особо значимых событий в период обновления Кыргызстана.

Ровно 3 года назад, 23 августа 2022 года, судьба Кумтора окончательно была решена в пользу Кыргызстана, и он был объявлен стопроцентным государственным предприятием.

Накануне этой исторической даты на Кумторе сегодня происходит еще одно значимое событие.

Мы становимся свидетелями важнейшего этапа нашей последовательной стратегии по разработке Кумтора в интересах народа и государства.

На месторождении Кумтор официально начаты работы по подземной добыче золота.

Запуск проекта подземной добычи золота на Кумторе - это важнейший шаг для защиты окружающей среды и сохранения наших ледников, уцелевших до сегодняшнего дня.

По сути, эта работа должна была начаться еще 20 лет назад.

Однако, иностранная компания, вместо того чтобы разрабатывать золото подземным способом, вступив в тайные сговоры с прежними властями и коррумпированными чиновниками, выбрала более дешевый и простой вариант - открытый карьер, уничтожив при этом ледники.

К сожалению, бывшие чиновники в ущерб государственной выгоде, ради личных интересов пожертвовали ледниками, оставив в истории черное пятно.

Мы лишились большей части известных ледников Давыдова и Лысого.

Но мы не могли закрыть глаза на эту ситуацию, сказав: "Что было, то прошло".

В день возвращения Кумтора государству я сразу дал поручение начать проект подземной добычи золота.

И вот, собственными силами наших специалистов началась добыча первых подземных руд.

На сегодняшний день уже пройдено около 1600 метров тоннелей, и мы готовы добывать ценные руды с содержанием золота более 5 граммов на тонну.

Срок эксплуатации подземного проекта рассчитан на 17 лет, а геологические запасы в 147 тонн золота поставлены на государственный баланс.

Главное преимущество подземной добычи - это ограничение чрезмерного объема пустых пород. При открытом способе, чтобы добыть 1 тонну руды, приходилось извлекать до 60 тонн пустых пород, что по мировым меркам является чрезмерным.

Разумеется, на Кумторе наряду с подземной будет продолжаться и карьерная добыча золота.

Но постепенно приоритет будет отдан именно подземным разработкам.

У Кумтора впереди большое будущее, он еще 40–50 лет будет работать на благо страны и народа.

Польза для народа очевидна: за последние 3 года за счет доходов Кумтора строится и передается простым гражданам социальное жилье.

Знайте, что все средства на данное строительство поступает именно от Кумтора.

Строительство дорог, школ, детских садов, повышение заработных плат, пенсий и пособий, приобретение военной и другой современной техники, словом, все положительные преобразования, происходящие в стране, финансируются за счет средств, поступающих от Кумтора.

Когда мы говорим, что Кумтор добыл столько-то тонн золота или принес столько-то миллиардов долларов, некоторые граждане сомневаются: "Где эти деньги, если мы их не видим?" или же обвиняют: "Вы их воруете".

Но именно они и привыкли воровать, поэтому и судят по себе.

А сейчас, последние 3 года, деньги действительно работают на народ.

И впредь знайте, что доходы от Кумтора работают на благо народа.

Порадуйтесь, когда услышите о поступлениях от Кумтора.

Если бы эти работы начались хотя бы 15 лет назад, Кыргызстан сегодня был бы совершенно другой страной. Все села, города и районы были бы давно благоустроены, а уровень жизни народа значительно выше.

Чтобы мои слова не звучали пусто, приведу факты.

С мая 2021 года по сегодняшний день общий доход предприятия составил 3 млрд 445 млн долларов США.

В бюджет Кыргызстана в виде налогов и других платежей поступило 891,6 млн долларов. Это почти 1 млрд доллар.

За это время было произведено более 54 тонн золота.

За 28 лет, пока Кумтором управляла иностранная компания, Кыргызстан получил всего 100 млн долларов дивидендов. А за последние 3 года, мы получили уже 441 млн долларов дивидендов.

Обратите внимание и сравните: за 28 лет -100 млн, а за 3 года мы получаем - 441 млн долларов дивидендов!

Если бы в 2012 году, вместо того чтобы нас сажать в тюрьмы (помните эти годы?), мы смогли вернуть Кумтор, то с тех пор у нас осталось бы в стране более десяти миллиардов долларов дохода.

К сожалению, из-за продажных чиновников, враждебно относившихся к кыргызскому государству, и равнодушных депутатов того времени мы лишились этих средств.

Что значит десять миллиардов долларов?

Если бы эти деньги остались в нашей стране, то к настоящему времени мы, как часто говорят люди, уже превратились бы в Швейцарию Центральной Азии.

И даже сейчас еще не поздно.

Впереди все будет хорошо.

Кроме подземной добычи, начнем переработку хвостохранилища, где содержится более 100 тонн золота. Это позволит не только получить доход, но и устранить экологическую угрозу.

Кроме того, полностью передано Кумтору месторождение Тоголок, где уже начаты работы.

Успешно продолжается геологоразведка на участке Жангарт.

Таким образом, производство в горнорудной отрасли страны выходит на новый уровень и становится важнейшей силой для благополучного будущего народа.

И впредь все месторождения будут использоваться исключительно в интересах Кыргызстана.

При привлечении инвесторов государственная доля и интересы страны будут надежно защищены.

Чиновники, которые, как прежде, будут отдавать национальные богатства ради личной выгоды и собственных интересов, не останутся без наказания.

Рано или поздно они непременно будут привлечены к ответственности.

Особенно это касается Министерства природных ресурсов и сферы геологии, помните об этом.

Спасибо за внимание!".


URL: https://www.vb.kg/449889
Теги:
Кумтор, президент, Кыргызстан
