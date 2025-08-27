Жапаров: Кумтор будет работать еще 40–50 лет на благо страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 августа, на мероприятии, посвященном началу проекта по подземной добыче золота на предприятии "Кумтөр Голд Компани", отметил, что у Кумтора впереди большое будущее, он будет работать еще 40–50 лет на благо страны и в интересах народа.

Речь Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

Возвращение золоторудного месторождения Кумтор в собственность государства стало одним из особо значимых событий в период обновления Кыргызстана.

Ровно 3 года назад, 23 августа 2022 года, судьба Кумтора окончательно была решена в пользу Кыргызстана, и он был объявлен стопроцентным государственным предприятием.

Накануне этой исторической даты на Кумторе сегодня происходит еще одно значимое событие.

Мы становимся свидетелями важнейшего этапа нашей последовательной стратегии по разработке Кумтора в интересах народа и государства.

На месторождении Кумтор официально начаты работы по подземной добыче золота.

Запуск проекта подземной добычи золота на Кумторе - это важнейший шаг для защиты окружающей среды и сохранения наших ледников, уцелевших до сегодняшнего дня.

По сути, эта работа должна была начаться еще 20 лет назад.

Однако, иностранная компания, вместо того чтобы разрабатывать золото подземным способом, вступив в тайные сговоры с прежними властями и коррумпированными чиновниками, выбрала более дешевый и простой вариант - открытый карьер, уничтожив при этом ледники.

К сожалению, бывшие чиновники в ущерб государственной выгоде, ради личных интересов пожертвовали ледниками, оставив в истории черное пятно.

Мы лишились большей части известных ледников Давыдова и Лысого.

Но мы не могли закрыть глаза на эту ситуацию, сказав: "Что было, то прошло".

В день возвращения Кумтора государству я сразу дал поручение начать проект подземной добычи золота.

И вот, собственными силами наших специалистов началась добыча первых подземных руд.

На сегодняшний день уже пройдено около 1600 метров тоннелей, и мы готовы добывать ценные руды с содержанием золота более 5 граммов на тонну.

Срок эксплуатации подземного проекта рассчитан на 17 лет, а геологические запасы в 147 тонн золота поставлены на государственный баланс.

Главное преимущество подземной добычи - это ограничение чрезмерного объема пустых пород. При открытом способе, чтобы добыть 1 тонну руды, приходилось извлекать до 60 тонн пустых пород, что по мировым меркам является чрезмерным.

Разумеется, на Кумторе наряду с подземной будет продолжаться и карьерная добыча золота.

Но постепенно приоритет будет отдан именно подземным разработкам.

У Кумтора впереди большое будущее, он еще 40–50 лет будет работать на благо страны и народа.

Польза для народа очевидна: за последние 3 года за счет доходов Кумтора строится и передается простым гражданам социальное жилье.

Знайте, что все средства на данное строительство поступает именно от Кумтора.

Строительство дорог, школ, детских садов, повышение заработных плат, пенсий и пособий, приобретение военной и другой современной техники, словом, все положительные преобразования, происходящие в стране, финансируются за счет средств, поступающих от Кумтора.

Когда мы говорим, что Кумтор добыл столько-то тонн золота или принес столько-то миллиардов долларов, некоторые граждане сомневаются: "Где эти деньги, если мы их не видим?" или же обвиняют: "Вы их воруете".

Но именно они и привыкли воровать, поэтому и судят по себе.

А сейчас, последние 3 года, деньги действительно работают на народ.

И впредь знайте, что доходы от Кумтора работают на благо народа.

Порадуйтесь, когда услышите о поступлениях от Кумтора.

Если бы эти работы начались хотя бы 15 лет назад, Кыргызстан сегодня был бы совершенно другой страной. Все села, города и районы были бы давно благоустроены, а уровень жизни народа значительно выше.

Чтобы мои слова не звучали пусто, приведу факты.

С мая 2021 года по сегодняшний день общий доход предприятия составил 3 млрд 445 млн долларов США.

В бюджет Кыргызстана в виде налогов и других платежей поступило 891,6 млн долларов. Это почти 1 млрд доллар.

За это время было произведено более 54 тонн золота.

За 28 лет, пока Кумтором управляла иностранная компания, Кыргызстан получил всего 100 млн долларов дивидендов. А за последние 3 года, мы получили уже 441 млн долларов дивидендов.

Обратите внимание и сравните: за 28 лет -100 млн, а за 3 года мы получаем - 441 млн долларов дивидендов!

Если бы в 2012 году, вместо того чтобы нас сажать в тюрьмы (помните эти годы?), мы смогли вернуть Кумтор, то с тех пор у нас осталось бы в стране более десяти миллиардов долларов дохода.

К сожалению, из-за продажных чиновников, враждебно относившихся к кыргызскому государству, и равнодушных депутатов того времени мы лишились этих средств.

Что значит десять миллиардов долларов?

Если бы эти деньги остались в нашей стране, то к настоящему времени мы, как часто говорят люди, уже превратились бы в Швейцарию Центральной Азии.

И даже сейчас еще не поздно.

Впереди все будет хорошо.

Кроме подземной добычи, начнем переработку хвостохранилища, где содержится более 100 тонн золота. Это позволит не только получить доход, но и устранить экологическую угрозу.

Кроме того, полностью передано Кумтору месторождение Тоголок, где уже начаты работы.

Успешно продолжается геологоразведка на участке Жангарт.

Таким образом, производство в горнорудной отрасли страны выходит на новый уровень и становится важнейшей силой для благополучного будущего народа.

И впредь все месторождения будут использоваться исключительно в интересах Кыргызстана.

При привлечении инвесторов государственная доля и интересы страны будут надежно защищены.

Чиновники, которые, как прежде, будут отдавать национальные богатства ради личной выгоды и собственных интересов, не останутся без наказания.

Рано или поздно они непременно будут привлечены к ответственности.

Особенно это касается Министерства природных ресурсов и сферы геологии, помните об этом.

Спасибо за внимание!".