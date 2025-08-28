Через 5 лет почти половина женщин будут одинокими

По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, к 2030 году 45% женщин в возрасте от 25 до 44 лет в США будут жить без партнёра и детей, передает Ulysmedia.kz

Эксперты называют это не кризисом семьи, а началом "SHE-экономики" - новой эпохи, где женщины становятся ключевыми драйверами экономического роста. Женщины всё чаще отказываются от традиционной модели жизни с браком и детьми в пользу карьеры, финансовой независимости и личного развития. По словам главного экономиста Morgan Stanley Эллен Зентнер, материнство остаётся главным фактором гендерного разрыва в зарплатах, так как многие матери вынуждены сокращать рабочие часы или покидать работу. Среди причин этого тренда - рост цен, экономическая нестабильность, стремление к образованию и карьерному росту, а также возможности, которые дают достижения науки и медицины. Всё больше женщин становятся владельцами недвижимости и бизнеса, а некоторые решают рожать без партнёра или вовсе отказываются от материнства. Эксперты отмечают, что одинокие женщины уже сейчас контролируют более 7 трлн долларов потребительских расходов в США и принимают ключевые решения о покупках в 72% домохозяйств. Аналитик Лорен Кассел подчёркивает, что одинокие женщины тратят больше, чем среднее домохозяйство, что меняет приоритеты в розничной торговле, недвижимости, технологиях и услугах. При этом женщины являются основными кормильцами в 40% американских семей. По мнению специалистов, к концу десятилетия одинокая женщина без детей перестанет быть исключением и станет новой нормой, определяющей направление развития экономики.