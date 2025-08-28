Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Через 5 лет почти половина женщин будут одинокими

392  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, к 2030 году 45% женщин в возрасте от 25 до 44 лет в США будут жить без партнёра и детей, передает Ulysmedia.kz

Эксперты называют это не кризисом семьи, а началом "SHE-экономики" - новой эпохи, где женщины становятся ключевыми драйверами экономического роста. Женщины всё чаще отказываются от традиционной модели жизни с браком и детьми в пользу карьеры, финансовой независимости и личного развития. По словам главного экономиста Morgan Stanley Эллен Зентнер, материнство остаётся главным фактором гендерного разрыва в зарплатах, так как многие матери вынуждены сокращать рабочие часы или покидать работу. Среди причин этого тренда - рост цен, экономическая нестабильность, стремление к образованию и карьерному росту, а также возможности, которые дают достижения науки и медицины. Всё больше женщин становятся владельцами недвижимости и бизнеса, а некоторые решают рожать без партнёра или вовсе отказываются от материнства. Эксперты отмечают, что одинокие женщины уже сейчас контролируют более 7 трлн долларов потребительских расходов в США и принимают ключевые решения о покупках в 72% домохозяйств. Аналитик Лорен Кассел подчёркивает, что одинокие женщины тратят больше, чем среднее домохозяйство, что меняет приоритеты в розничной торговле, недвижимости, технологиях и услугах. При этом женщины являются основными кормильцами в 40% американских семей. По мнению специалистов, к концу десятилетия одинокая женщина без детей перестанет быть исключением и станет новой нормой, определяющей направление развития экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449890
Теги:
семья, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  