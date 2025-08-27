Кыргызстанец Марк Мустафаев выиграл бронзу Кубка Азии по дзюдо

В Аммане (Иордания) завершился очередной этап Кубка Азии по дзюдо среди кадетов до 17 лет, где Кыргызстан представлял единственный спортсмен - Марк Мустафаев (до 81 кг).

Как сообщает Sport АКИpress, Мустафаев стартовал с 1/8 финала и уверенно победил двух соперников из Сирии, пробившись в полуфинал. В борьбе за выход в финал кыргызстанец уступил представителю Ирана, однако в схватке за бронзовую медаль вновь одержал победу над спортсменом из Сирии.

Таким образом, Марк Мустафаев принес Кыргызстану бронзу престижного турнира и подтвердил высокий уровень подготовки молодых дзюдоистов страны.