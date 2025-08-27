Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Кыргызстанец Марк Мустафаев выиграл бронзу Кубка Азии по дзюдо

184  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аммане (Иордания) завершился очередной этап Кубка Азии по дзюдо среди кадетов до 17 лет, где Кыргызстан представлял единственный спортсмен - Марк Мустафаев (до 81 кг).

Как сообщает Sport АКИpress, Мустафаев стартовал с 1/8 финала и уверенно победил двух соперников из Сирии, пробившись в полуфинал. В борьбе за выход в финал кыргызстанец уступил представителю Ирана, однако в схватке за бронзовую медаль вновь одержал победу над спортсменом из Сирии.

Таким образом, Марк Мустафаев принес Кыргызстану бронзу престижного турнира и подтвердил высокий уровень подготовки молодых дзюдоистов страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449893
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  