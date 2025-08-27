В Кыргызстане стартует осенний призыв на военную и альтернативную службы

Кабинет министров создал Республиканскую призывную комиссию для организации осеннего призыва граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре – ноябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. По ее данным, решение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

По ее данным, комиссия будет руководить районными и городскими призывными комиссиями, рассматривать жалобы и обращения граждан, а также проверять их решения и выполнять другие полномочия, предусмотренные законодательством.

Министерство здравоохранения обеспечит сборные пункты в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Балыкчы, Таласе и Кадамджае врачами-специалистами и средним медицинским персоналом для контрольного осмотра призывников. При необходимости гражданам будет проведено внеочередное обследование в лечебно-профилактических учреждениях.

Министерство обороны организует призыв граждан мужского пола, которым к моменту призыва исполняется 18 лет, не имеющих права на отсрочку или потерявших её. Призыв охватывает Вооружённые Силы, другие воинские формирования и государственные органы, где предусмотрена военная служба, а также альтернативную службу.