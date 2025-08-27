По факту мошенничества задержан оперуполномоченный ОВД Кара-Сууского района

ГКНБ КР совместно с СВР МВД КР по городу Ош и Ошской области установлен факт мошенничества на общую сумму 10 000 долларов США со стороны оперуполномоченного ОВД Кара-Сууского района капитана милиции Д.Т.Х., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в ноябре 2024 года под предлогом положительного решения уголовного дела по факту мошенничества, капитан милиции Д.Т.Х. взял у гражданина У.Т.М. денежные средства общей суммой 5000 российских рублей, 5500 долларов США и 220000 сомов якобы для передачи прокурору и следователю.

20 августа 2025 года в ходе проведения утреннего построения личного состава ПОМ села Мады ОВД Кара-Сууского района, капитан милиции Д.Т.Х. был задержан сотрудниками ГКНБ и СВР МВД для проведения следственных действий с его участием.

По результатам проведенных следственных действий, в соответствии со ст.96 и ст.97 УПК Кыргызской Республики оперуполномоченный ОВД Кара-Сууского района был задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.