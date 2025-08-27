Погода
ГНС просит граждан своевременно оплатить налог на имущество до 1 сентября

- Назгуль Абдыразакова
Государственная налоговая служба информирует, что срок уплаты налога на недвижимое имущество истекает 1 сентября 2025 года.

По данным ведомства, за январь–август 2025 года поступление налога на жилое здание или помещение составило 19,4 млн сомов.

От налога на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки поступило 12,5 млн сомов.

Через модуль автоначисления в Кабинеты налогоплательщиков было направлено всего 2 млн 377 тыс. 232 извещений.

Напомним, гражданам о необходимо проверить свои электронные кабинеты, ознакомиться с начисленной суммой и своевременно уплатить до 1 сентября следующие налоги:

– налог на жилые дома и квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности;

– налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Информация о сумме налога, подлежащей уплате в 2025 году, направлена в Кабинет налогоплательщика. Оплата налога может быть произведена путем формирования кода оплаты или QR-кода.

За несвоевременную уплату налога применяется пеня в размере 0,09 % за каждый день просрочки.

Подробную информацию о налоге на имущество, порядке его уплаты и предоставляемых льготах можно получить на официальном сайте sti.gov.kg, в местных налоговых органах, а также по номеру 116.


