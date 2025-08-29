В Кыргызстане саранча атаковала более 100 тысяч гектаров посевов

Ранняя весна, засушливые условия и аномальная жара в мае 2025 года спровоцировали массовые вспышки саранчи в Кыргызстане. По данным Минсельхоза, всего обследовано 154,5 тысячи гектаров, из них на 108 тысячах выявлены очаги вредителей.

На всей зараженной площади проведена химическая обработка. Больше всего работ пришлось на:

Жалал-Абадскую область – 33 тыс. га

Баткенскую область – 24 тыс. га (3,4 тыс. га обработаны с воздуха)

Ошскую область – 21,4 тыс. га

Нарынскую область – 15,9 тыс. га

Чуйскую область – 10,4 тыс. га

Таласскую область – 3,4 тыс. га

Обработки проводились специальной техникой Департамента и авиацией ОАО "ТНК Шумкар".

По итогам трансграничных обследований совместно с Узбекистаном и Казахстаном угрозы распространения саранчи на территорию Кыргызстана не выявлено.

Вместе с тем республика начала внедрение альтернативных методов борьбы. С 11 по 25 июня в Суусамырской долине Чуйской области прошла национальная демонстрация биопестицида "Новакрид" (Франция) в рамках программы ФАО ООН. Препарат показал хорошие результаты, позволив снизить зависимость от химических средств защиты растений.

25 августа состоялась видеоконференция с компанией "Elephant Vert", где обсуждались итоги испытаний и перспективы регистрации "Новакрида" в Кыргызстане.