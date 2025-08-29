Погода
$ 87.07 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В Кыргызстане саранча атаковала более 100 тысяч гектаров посевов

181  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранняя весна, засушливые условия и аномальная жара в мае 2025 года спровоцировали массовые вспышки саранчи в Кыргызстане. По данным Минсельхоза, всего обследовано 154,5 тысячи гектаров, из них на 108 тысячах выявлены очаги вредителей.

На всей зараженной площади проведена химическая обработка. Больше всего работ пришлось на:

Жалал-Абадскую область – 33 тыс. га

Баткенскую область – 24 тыс. га (3,4 тыс. га обработаны с воздуха)

Ошскую область – 21,4 тыс. га

Нарынскую область – 15,9 тыс. га

Чуйскую область – 10,4 тыс. га

Таласскую область – 3,4 тыс. га

Обработки проводились специальной техникой Департамента и авиацией ОАО "ТНК Шумкар".

По итогам трансграничных обследований совместно с Узбекистаном и Казахстаном угрозы распространения саранчи на территорию Кыргызстана не выявлено.

Вместе с тем республика начала внедрение альтернативных методов борьбы. С 11 по 25 июня в Суусамырской долине Чуйской области прошла национальная демонстрация биопестицида "Новакрид" (Франция) в рамках программы ФАО ООН. Препарат показал хорошие результаты, позволив снизить зависимость от химических средств защиты растений.

25 августа состоялась видеоконференция с компанией "Elephant Vert", где обсуждались итоги испытаний и перспективы регистрации "Новакрида" в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449903
Теги:
Кыргызстан, саранча
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  