Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

С сентября возобновляется автобусное сообщение Каракол – Алматы – Каракол

97  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С сентября возобновляются международные автобусные маршруты Каракол - Алматы - Каракол через контрольно-пропускной пункт "Кеген". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, с сентября этого года начнут курсировать международный автобусный рейс Каракол - Алматы - Каракол, которые действовали ещё в советское время, но по разным причинам были приостановлены в годы независимости. Эти маршруты будут работать круглый год.

На данный момент Министерство транспорта Кыргызстана ведёт соответствующую работу с казахстанскими коллегами по возобновлению согласованных автобусных рейсов.

Ранее сообщалось, что с 25 августа контрольно-пропускной пункт "Каркыра-Унаажол" начал работать круглосуточно.

Это решение принято в результате договорённостей между лидерами двух стран Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449907
Теги:
Иссык-Кульская область, Казахстан, Кыргызстан, путешествия, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  