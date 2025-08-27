С сентября возобновляется автобусное сообщение Каракол – Алматы – Каракол

С сентября возобновляются международные автобусные маршруты Каракол - Алматы - Каракол через контрольно-пропускной пункт "Кеген". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, с сентября этого года начнут курсировать международный автобусный рейс Каракол - Алматы - Каракол, которые действовали ещё в советское время, но по разным причинам были приостановлены в годы независимости. Эти маршруты будут работать круглый год.

На данный момент Министерство транспорта Кыргызстана ведёт соответствующую работу с казахстанскими коллегами по возобновлению согласованных автобусных рейсов.

Ранее сообщалось, что с 25 августа контрольно-пропускной пункт "Каркыра-Унаажол" начал работать круглосуточно.

Это решение принято в результате договорённостей между лидерами двух стран Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым.