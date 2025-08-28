Строительство дороги Барскоон – Бедель начато – путь к Китаю станет короче

Сегодня, 27 августа 2025 года, в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области, в районе села Карасай, был произведен управляемый взрыв, положивший начало строительству дороги Барскоон – Бедель.

Общая протяженность трассы, соединяющей село Барскоон на южном побережье озера Иссык-Куль с контрольно-пропускным пунктом "Бедель" на кыргызско-китайской границе, составляет примерно 150 километров. Строительство дороги рассчитано почти на 5 лет. Проект предусматривает повышение категории дороги, строительство двух тоннелей, более 30 мостов, галерей для защиты от лавин, а также барьеров от камнепадов и селевых потоков.

По всей длине трассы планируется создание двух комплексных зон обслуживания. Основные объекты здесь будут включать парковки, автозаправочные станции, станции зарядки для электромобилей, объекты сервиса и торговли, а также офисы и склады для дорожно-эксплуатационных предприятий. Открытие дороги для движения транспортных средств ожидается осенью 2029 года.

Для справки: дорога Барскоон–Бедель, проходящая вдоль реки Узонгу-Кууш в направлении Китая, является одним из крупнейших транспортных проектов Кыргызстана и имеет стратегическое значение для экономики страны. Этот маршрут создаст новый транспортный коридор, обеспечивающий прямое сообщение с Китаем. Сейчас грузоперевозки между Кыргызстаном и Китаем осуществляются через пункты пропуска Торугарт и Эркечтам. Строительство новой дороги через Бедель создаст третью важную альтернативу и сократит маршрут примерно на 437 километров, что значительно снизит время доставки и транспортные расходы.

Новая трасса расширит экспортные возможности Кыргызстана, обеспечивая прямой выход национальной продукции на рынок Китая. Напомним, что в 2024 году начались работы по строительству международного коридора Барскоон–Уч-Турфан–Аксу, а также была завершена временная дорога длиной 58 км до пункта пропуска "Бедель".

Источник: silunews.kg