O!Store дарит 34% на аксессуары к 34-летию независимости Кыргызстана

Совсем скоро Кыргызстан отметит 34 года независимости. Специально к празднику O!Store дарит всем гостям скидку 34% на аксессуары!

Приходите выгодно обновляться. В акции участвуют зарядные устройства, кабели, пауэрбанки, чехлы на смартфоны и другие аксессуары стоимостью до 500 сомов.

Акция ко Дню независимости действует: с 28 по 31 августа 2025 года включительно во всех филиалах O!Store.

Успейте также поучаствовать в акции со смартфонами Honor и получить 1500 сомов кешбэка на баланс – это обеспечит вам бесплатную связь на несколько месяцев вперёд! Акция завершится вечером 31 августа 2025 года, уже через 5 дней.

Все товары в O!Store доступны в рассрочку без переплат, а смартфоны проходят официальную регистрацию IMEI, что гарантирует стабильную работу в сетях Кыргызстана.

O!Store сегодня – это не просто магазин мобильных устройств, а полноценный центр цифровых решений. Здесь можно подключить мобильную связь и интернет О!, выбрать смартфоны, роутеры, колонки, пауэрбанки, наушники, устройства для "Умного дома", чехлы, оформить заявку на подключение домашнего интернета Saima, получить бесплатную карту O!Bank с кешбэком и консультации по вкладам, кредитам и рассрочке.

Найти ближайший магазин легко – заходите на ostore.kg и выбирайте ближайший к вам адрес.

Количество товара по акции ограничено. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.

Кредит предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в его предоставлении. ОАО "О!Банк". Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г. Подробнее на сайте obank.kg.