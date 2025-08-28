В Миннеаполисе произошла стрельба в католической школе: погибли дети

В среду утром, 27 августа, в католической школе при церкви Благовещения в юго-западном Миннеаполисе произошла стрельба. По данным Associated Press и The Guardian, в результате нападения погибли трое человек, включая самого стрелка, еще 17 получили ранения. Среди жертв - двое детей в возрасте 8 и 10 лет.

Стрельба началась около 8:30 утра по местному времени, когда в здании проходила школьная месса. Свидетели сообщили о десятках выстрелов. По информации полиции, стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом. Мужчина, одетый в черное, покончил с собой в задней части церкви.

Среди пострадавших - в основном школьники, двое детей остаются в критическом состоянии.

На месте работали полиция Миннеаполиса, ФБР и Бюро криминального ареста штата Миннесота. Угроза была быстро локализована, ученики и преподаватели эвакуированы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал произошедшее "ужасающей трагедией" и выразил соболезнования семьям погибших. Мэр Миннеаполиса Якоб Фрей заявил, что "насилие против детей в первые дни учебного года невозможно оправдать".