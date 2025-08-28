Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

В Миннеаполисе произошла стрельба в католической школе: погибли дети

186  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В среду утром, 27 августа, в католической школе при церкви Благовещения в юго-западном Миннеаполисе произошла стрельба. По данным Associated Press и The Guardian, в результате нападения погибли трое человек, включая самого стрелка, еще 17 получили ранения. Среди жертв - двое детей в возрасте 8 и 10 лет.

Стрельба началась около 8:30 утра по местному времени, когда в здании проходила школьная месса. Свидетели сообщили о десятках выстрелов. По информации полиции, стрелок был вооружен полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом. Мужчина, одетый в черное, покончил с собой в задней части церкви.

Среди пострадавших - в основном школьники, двое детей остаются в критическом состоянии.

На месте работали полиция Миннеаполиса, ФБР и Бюро криминального ареста штата Миннесота. Угроза была быстро локализована, ученики и преподаватели эвакуированы.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц назвал произошедшее "ужасающей трагедией" и выразил соболезнования семьям погибших. Мэр Миннеаполиса Якоб Фрей заявил, что "насилие против детей в первые дни учебного года невозможно оправдать".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449915
Теги:
стрельба, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  