Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

"Манчестер Юнайтед" унижен "Гримсби" и вылетает из Кубка лиги

113  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Манчестер Юнайтед" потерпел одно из самых унизительных поражений в своей истории, выбыв из Кубка английской лиги от клуба четвёртого дивизиона "Гримсби Таун" после драматической серии пенальти, завершившейся со счётом 12:11.

На стадионе "Бланделл Парк" хозяева повели в счёте 2:0 к перерыву благодаря голам Чарльза Вернэма и Тайрелла Уоррена. В концовке встречи Гарри Магуайр и Брайан Мбемо спасли "Юнайтед", сравняв счёт, но именно Мбемо не реализовал решающий пенальти, после чего болельщики "Гримсби" выбежали на поле, празднуя историческую победу.

Это поражение усилило давление на главного тренера Рубена Аморима, команда которого не знает побед в трёх матчах нового сезона после 15-го места в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. Несмотря на состав, включающий новых нападающих общей стоимостью более £200 млн, "Юнайтед" не справился с самоотверженной игрой "Гримсби", состоявшего в основном из воспитанников академии и игроков низших лиг.

"Этот момент останется с нами навсегда", - сказал автор гола Вернэм после матча.

В других матчах второго раунда Кубка лиги: "Брайтон" разгромил "Оксфорд" 6:0, "Эвертон" победил "Мэнсфилд" 2:0, а "Фулхэм" обыграл "Бристоль Сити" 2:0.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449923
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  