"Манчестер Юнайтед" унижен "Гримсби" и вылетает из Кубка лиги

"Манчестер Юнайтед" потерпел одно из самых унизительных поражений в своей истории, выбыв из Кубка английской лиги от клуба четвёртого дивизиона "Гримсби Таун" после драматической серии пенальти, завершившейся со счётом 12:11.

На стадионе "Бланделл Парк" хозяева повели в счёте 2:0 к перерыву благодаря голам Чарльза Вернэма и Тайрелла Уоррена. В концовке встречи Гарри Магуайр и Брайан Мбемо спасли "Юнайтед", сравняв счёт, но именно Мбемо не реализовал решающий пенальти, после чего болельщики "Гримсби" выбежали на поле, празднуя историческую победу.

Это поражение усилило давление на главного тренера Рубена Аморима, команда которого не знает побед в трёх матчах нового сезона после 15-го места в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. Несмотря на состав, включающий новых нападающих общей стоимостью более £200 млн, "Юнайтед" не справился с самоотверженной игрой "Гримсби", состоявшего в основном из воспитанников академии и игроков низших лиг.

"Этот момент останется с нами навсегда", - сказал автор гола Вернэм после матча.

В других матчах второго раунда Кубка лиги: "Брайтон" разгромил "Оксфорд" 6:0, "Эвертон" победил "Мэнсфилд" 2:0, а "Фулхэм" обыграл "Бристоль Сити" 2:0.