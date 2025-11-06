Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США по приглашению Дональда Трампа

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента Дональда Трампа. В рамках поездки запланирована двусторонняя встреча лидеров Кыргызстана и США, а также участие Садыра Жапарова в заседании в формате "С5+1", посвящённом 10-летию создания этой диалоговой платформы.

В ходе мероприятия главы государств Центральной Азии и Соединённых Штатов обсудят актуальные вопросы сотрудничества, региональной безопасности и экономического развития.

Борт кыргызского лидера приземлился на авиабазе "Эндрюс". Президента встретили помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур и другие официальные лица. В честь прибытия высокопоставленного гостя была выстроена рота почётного караула с флагами двух стран, а на взлётной полосе расстелена ковровая дорожка.