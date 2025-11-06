Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США по приглашению Дональда Трампа

248  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 ноября, прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки по приглашению Президента Дональда Трампа. В рамках поездки запланирована двусторонняя встреча лидеров Кыргызстана и США, а также участие Садыра Жапарова в заседании в формате "С5+1", посвящённом 10-летию создания этой диалоговой платформы.

В ходе мероприятия главы государств Центральной Азии и Соединённых Штатов обсудят актуальные вопросы сотрудничества, региональной безопасности и экономического развития.

Борт кыргызского лидера приземлился на авиабазе "Эндрюс". Президента встретили помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур и другие официальные лица. В честь прибытия высокопоставленного гостя была выстроена рота почётного караула с флагами двух стран, а на взлётной полосе расстелена ковровая дорожка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449926
Теги:
визит, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  