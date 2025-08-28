Погода
Вратарь Матвей Сафонов покидает ПСЖ

- Самуэль Деди Ирие
Российский голкипер Матвей Сафонов в ближайшее время покинет "Пари Сен-Жермен". Как сообщает Transfer Feed, французский клуб согласовал его трансфер, и условия устроили все стороны. Название новой команды пока не раскрывается.

Сафонов перешёл в ПСЖ из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года. За это время он выиграл с парижанами Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок Франции и Суперкубок УЕФА.

Ранее футболист заявлял, что полностью адаптировался во Франции и чувствует себя комфортно.


Франция, футбол
