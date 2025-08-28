Погода
Таунсенд победила Остапенко и ответила на резкие обвинения на US Open

Американская теннисистка Тейлор Таунсенд одержала победу над латвийской спортсменкой Еленой Остапенко в матче второго круга US Open со счётом 7:5, 6:1, но встреча закончилась напряжённой перепалкой на корте.

После окончания матча Остапенко обвинила Таунсенд в "отсутствии класса" и неподобающем поведении во время решающего розыгрыша. В ответ Таунсенд подчеркнула: "Я обыграла её и в Канаде, и в США. Посмотрим, что она скажет дальше".

Для Таунсенд это была первая победа над теннисисткой из топ-25 с 2023 года. Ранее она уже выигрывала у Остапенко в одиночном разряде на National Bank Open в Торонто, а также в парном разряде вместе с Катериной Синяковой в финалах Australian Open и Dubai Duty Free Tennis Championships.

В ближайшие недели пары могут встретиться снова на женском парном турнире US Open, что обещает очередное напряжённое противостояние.


Теги:
теннис
