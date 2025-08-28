Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Лионель Месси выводит "Интер Майами" в финал Кубка Лиг

223  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лионель Месси снова стал звездой "Интер Майами", забив два гола во втором тайме и обеспечив победу команды 3:1 над "Орландо Сити" в полуфинале Leagues Cup.

В первом тайме преимущество было за "Орландо", который забил на последних секундах первой половины. Во втором тайме "Майами" активизировал игру: Давид Брекао получил удаление, после чего Месси реализовал пенальти, а через 11 минут забил второй гол после комбинации с Жорди Альбой. В добавленное время Месси отдал голевую передачу Альбе, которая завершилась точным ударом Теласко Сеговии.

Теперь "Интер Майами" сыграет в финале против LA Galaxy или Seattle Sounders. Победа гарантирует клубу участие в Concacaf Champions Cup 2026.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449931
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  