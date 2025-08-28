Лионель Месси выводит "Интер Майами" в финал Кубка Лиг

Лионель Месси снова стал звездой "Интер Майами", забив два гола во втором тайме и обеспечив победу команды 3:1 над "Орландо Сити" в полуфинале Leagues Cup.

В первом тайме преимущество было за "Орландо", который забил на последних секундах первой половины. Во втором тайме "Майами" активизировал игру: Давид Брекао получил удаление, после чего Месси реализовал пенальти, а через 11 минут забил второй гол после комбинации с Жорди Альбой. В добавленное время Месси отдал голевую передачу Альбе, которая завершилась точным ударом Теласко Сеговии.

Теперь "Интер Майами" сыграет в финале против LA Galaxy или Seattle Sounders. Победа гарантирует клубу участие в Concacaf Champions Cup 2026.