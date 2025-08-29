Марк Гехи из "Кристал Пэлас" мечтает о карьере в WWE

25-летний английский защитник "Кристал Пэлас" и сборной Великобритании по футболу Марк Гехи, заявил, что хотел бы попробовать себя в популярном рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

"Я бы хотел стать рестлером WWE. В детстве смотрел WWE, сейчас они на Netflix. Я видел несколько PLE и с удовольствием попробовал бы себя в рестлинге. Это может быть опасно, но главное - эффектность выступлений. Я хорошо работаю у микрофона, могу заставить людей поверить, что я плохой или хороший парень", - цитирует футболиста BBC.

Гехи родился в Кот-д"Ивуаре, но всю карьеру проводит в Англии, выступая за "Кристал Пэлас".