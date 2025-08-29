Погода
$ 87.07 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Марк Гехи из "Кристал Пэлас" мечтает о карьере в WWE

80  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25-летний английский защитник "Кристал Пэлас" и сборной Великобритании по футболу Марк Гехи, заявил, что хотел бы попробовать себя в популярном рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE).

"Я бы хотел стать рестлером WWE. В детстве смотрел WWE, сейчас они на Netflix. Я видел несколько PLE и с удовольствием попробовал бы себя в рестлинге. Это может быть опасно, но главное - эффектность выступлений. Я хорошо работаю у микрофона, могу заставить людей поверить, что я плохой или хороший парень", - цитирует футболиста BBC.

Гехи родился в Кот-д"Ивуаре, но всю карьеру проводит в Англии, выступая за "Кристал Пэлас".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449935
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  