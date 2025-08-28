В ГУВД Бишкека рассказали, как обезопасить детей от онлайн-угроз

ГУВД Бишкека обратилось к родителям с призывом внимательнее следить за тем, во что играют их дети в интернете. В ведомстве подчеркнули, что одной из самых популярных среди подростков онлайн-игр является Roblox, которая на первый взгляд кажется безобидной, однако может таить в себе серьёзные угрозы.

По данным милиции, через подобные игры дети могут столкнуться с рядом опасностей: распространением информации, не соответствующей их возрасту, вовлечением в противоправные действия, контактами с незнакомыми людьми, которые могут оказаться злоумышленниками, а также несанкционированными расходами средств с банковских карт родителей.

В ГУВД отметили, что чтобы обезопасить ребёнка, родителям необходимо контролировать, во что он играет и с кем общается в сети, ограничивать время, проводимое в онлайн-играх, использовать приложения для родительского контроля, а также чаще проводить время с детьми, напоминая им, что они находятся под защитой семьи.