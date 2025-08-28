Погода
$ 87.15 - 87.50
€ 101.70 - 102.70

Валентина Шевченко проведет бой с Вейли Жанг

197  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко проведёт бой против китайской спортсменкой Вейли Жанг на турнире UFC 321, который состоится 25 октября 2025 года в Нью-Йорке.

Как сообщает официальная страница UFC в соцсетях, бой между двумя спортсменками официально подтверждён. Ранее Жанг заявила о своём желании подняться в наилегчайший вес ради супербоя со Шевченко. В ответ кыргызская чемпионка подтвердила готовность к поединку, подчеркнув, что "судьба ведёт их к встрече".

Ожидается, что бой станет одним из самых ярких в истории женского ММА, привлекая внимание фанатов со всего мира.

Шевченко - обладательница титула UFC в наилегчайшем весе, многократная чемпионка и одна из самых опытных бойцов в женском дивизионе. Жанг - чемпионка наилегчайшего веса, известная своими зрелищными боями и техникой.

Турнир UFC 321 пройдёт 25 октября 2025 года в Нью-Йорке, и супербой двух чемпионок обещает стать главным событием вечера.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449938
Теги:
Китай, смешанные бои, Валентина Шевченко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  