Валентина Шевченко проведет бой с Вейли Жанг

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Кыргызстана Валентина Шевченко проведёт бой против китайской спортсменкой Вейли Жанг на турнире UFC 321, который состоится 25 октября 2025 года в Нью-Йорке.

Как сообщает официальная страница UFC в соцсетях, бой между двумя спортсменками официально подтверждён. Ранее Жанг заявила о своём желании подняться в наилегчайший вес ради супербоя со Шевченко. В ответ кыргызская чемпионка подтвердила готовность к поединку, подчеркнув, что "судьба ведёт их к встрече".

Ожидается, что бой станет одним из самых ярких в истории женского ММА, привлекая внимание фанатов со всего мира.

Шевченко - обладательница титула UFC в наилегчайшем весе, многократная чемпионка и одна из самых опытных бойцов в женском дивизионе. Жанг - чемпионка наилегчайшего веса, известная своими зрелищными боями и техникой.

Турнир UFC 321 пройдёт 25 октября 2025 года в Нью-Йорке, и супербой двух чемпионок обещает стать главным событием вечера.