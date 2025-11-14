В столице задержан ещё один участник кибермошенничества на 7,5 млн сомов

В Бишкеке задержан четвёртый участник крупной схемы кибермошенничества, из-за которой потерпевший лишился 7,5 млн сомов. Об этом сообщает ГУВД столицы. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В ходе оперативно-следственных мероприятий был задержан четвёртый соучастник - гражданин Р.Т., 1992 года рождения. Он ранее был судим за кражи, грабежи, разбой и сбыт наркотиков.

Следствие установило, что Р.Т. совершал преступления на территории Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Он также проводил мошеннические операции через мессенджер Telegram и передавал похищенные средства, сумма которых превышает 1 млн сомов.

Подозреваемый доставлен в Следственную службу ГУВД г. Бишкек и водворён в ИВС. Следствие продолжает работу по установлению других соучастников и полному документированию противоправной деятельности преступной группы.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД столицы продолжают оперативно-розыскные мероприятия для установления всех причастных к преступлению. Мошенники представились потерпевшему сотрудниками ГКНБ и Национального банка, после чего обманом завладели его деньгами.

Ранее по делу были задержаны трое подозреваемых, водворённых в ИВС ГУВД г. Бишкек.